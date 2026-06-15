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Кому выставлять счет за аварию из-за люка на дороге — Большая Палата должна поставить точку в споре

15:57, 15 июня 2026
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Суды взыскали более 1,1 млн грн убытков с балансодержателя дороги, однако Верховный Суд усомнился, что именно он должен отвечать за неисправный люк.
Кому выставлять счет за аварию из-за люка на дороге — Большая Палата должна поставить точку в споре
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда передал на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда дело, в котором необходимо определить, кто должен отвечать за ущерб, причиненный транспортному средству из-за неисправного канализационного люка на проезжей части — балансодержатель дороги или владелец соответствующих инженерных сетей.

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Спор возник между владельцем поврежденного автомобиля и коммунальным предприятием, которое содержит соответствующий участок дороги в Киеве. Истец просил взыскать более 1,1 млн грн имущественного ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, однако при кассационном пересмотре Верховный Суд пришел к выводу, что дело затрагивает вопрос, по которому в судебной практике существуют различные подходы. Именно поэтому оно передано на рассмотрение Большой Палаты.

Обстоятельства дела

Как установили суды, водитель автомобиля совершил наезд на люк смотрового колодца, фиксатор которого был сломан. Из-за этого крышка люка сместилась, а ее часть выступала над дорожным покрытием и создавала препятствие для движения транспортных средств.

Согласно заключению судебного эксперта, именно наличие такого препятствия стало технической причиной дорожно-транспортного происшествия. Товароведческая экспертиза определила стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля в сумме 1 165 796,67 грн.

Суды также установили, что участок дороги, где произошла авария, находится в хозяйственном ведении коммунального предприятия-ответчика.

Решение судов предыдущих инстанций

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск, а Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что коммунальное предприятие как балансодержатель дороги обязано осуществлять постоянный контроль за эксплуатационным состоянием всех элементов дорожного объекта и обеспечивать безопасные условия дорожного движения. Поскольку ДТП произошло из-за ненадлежащего состояния элемента дорожной инфраструктуры, на предприятие была возложена обязанность возместить причиненный ущерб.

Почему дело попало в Большую Палату

При рассмотрении кассационной жалобы Кассационный хозяйственный суд проанализировал предыдущую практику Верховного Суда.

В частности, по делу №639/2132/18 Кассационный гражданский суд согласился с выводом о том, что за ущерб, причиненный из-за ненадлежащего состояния люка на проезжей части, должен отвечать балансодержатель дороги, поскольку именно он обязан контролировать состояние всех элементов дорожного объекта и расположенных на нем сооружений.

На этот подход опирались и суды в нынешнем деле.

В то же время Кассационный хозяйственный суд обратил внимание на другие решения Верховного Суда, в которых ответственность за ущерб, причиненный ненадлежащим состоянием люков, возлагалась на балансодержателей канализационных сетей и соответствующих инженерных сооружений.

По мнению суда, это свидетельствует о неодинаковом применении норм права в подобных правоотношениях и требует выработки единого подхода на уровне Большой Палаты Верховного Суда.

Почему КХС ВС усомнился в прежнем подходе

Коллегия судей обратила внимание, что законодательство возлагает на балансодержателей дорог обязанность осуществлять постоянный контроль за состоянием дорожных объектов и устранять препятствия для движения. В то же время владельцы и пользователи инженерных коммуникаций также обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние сооружений и оборудования, которые находятся в их ведении.

Суд привел положения законодательства, согласно которым владельцы инженерных коммуникаций должны содержать их в надлежащем техническом состоянии и не допускать возникновения опасных условий для дорожного движения.

С учетом обстоятельств данного дела коллегия судей обратила внимание, что ответственным лицом за причиненные убытки может быть субъект, на балансе или в пользовании которого находится соответствующий люк либо связанный с ним имущественный комплекс. Именно такой подход КХС ВС считает необходимым оценить Большой Палате Верховного Суда.

Что решил Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд не решал окончательно вопрос о том, кто именно должен возмещать убытки в данном споре.

Вместо этого суд пришел к выводу, что для обеспечения единства судебной практики дело должно быть рассмотрено Большой Палатой Верховного Суда, которая должна определить подход к установлению надлежащего ответчика в спорах о возмещении ущерба, причиненного из-за неисправных люков и других инженерных сооружений на дорогах.

Определением от 8 июня 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда передал дело №910/6332/25 на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Будущее решение Большой Палаты будет иметь значение для значительного количества споров о возмещении ущерба, причиненного транспортным средствам из-за ненадлежащего состояния люков, колодцев и других элементов инженерных сетей, расположенных на проезжей части.

От вывода Большой Палаты будет зависеть, кого именно потерпевшие должны привлекать в качестве ответчика по таким делам — балансодержателя дороги или владельца соответствующих коммуникаций и сооружений.

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