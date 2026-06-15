ТЦК отказал в продлении отсрочки мужчине, который ухаживает за матерью с инвалидностью: что решил суд

Закарпатский окружной административный суд рассмотрел дело об отсрочке от мобилизации для мужчины, осуществляющего постоянный уход за матерью с инвалидностью.

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Закарпатский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и комиссии по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации относительно непродления ранее предоставленной отсрочки и отказа в предоставлении отсрочки на основании пункта 9 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Истец просил признать противоправным бездействие по непродлению отсрочки после продления срока мобилизации, отменить решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки и обязать территориальный центр комплектования предоставить отсрочку и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Суть дела

Военнообязанный с мая 2024 года пользовался правом на отсрочку от призыва во время мобилизации в связи с осуществлением постоянного ухода за матерью, которая является лицом с инвалидностью II группы и, согласно заключениям уполномоченных медицинских органов, нуждается в постоянном постороннем уходе.

После изменения места фактического проживания и постановки на учёт в другом территориальном центре комплектования военнообязанный продолжил состоять на воинском учёте уже по новому месту проживания. Материалами дела подтверждено, что его мать проживает вместе с ним как внутренне перемещённое лицо, имеет инвалидность II группы, нуждается в постоянном уходе, а факт осуществления такого ухода был установлен соответствующим актом.

На основании указанных обстоятельств комиссия ранее предоставляла истцу отсрочку на периоды проведения мобилизации с 19 марта по 8 мая 2025 года и с 9 мая по 7 августа 2025 года.

После продления срока проведения мобилизации Указом Президента Украины от 14 июля 2025 года №479/2025 отсрочка автоматически продлена не была. После вызова в территориальный центр комплектования истцу сообщили о необходимости подачи нового заявления о предоставлении отсрочки в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Кабинета Министров №560.

Военнообязанный подал заявление и пакет документов, подтверждавших его право на отсрочку, однако о результатах рассмотрения заявления его надлежащим образом не уведомили. В дальнейшем он повторно подал заявление с обновлённым пакетом документов.

Лишь после направления адвокатского запроса стало известно, что комиссия отказала в предоставлении отсрочки. Основанием отказа было указано непредоставление документов, которые, по мнению комиссии, должны были подтверждать невозможность осуществления постоянного ухода другими трудоспособными членами семьи.

Также во время рассмотрения дела было установлено, что ещё ранее комиссия приняла отдельное решение об отказе по первому заявлению истца. При этом в соответствующем протоколе не были указаны ни состав комиссии, ни причины отказа.

Позиция и выводы суда

Суд проанализировал положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённый постановлением Кабинета Министров №560.

Суд отметил, что пункт 60 Порядка №560 прямо предусматривает: отсрочка, предоставленная в соответствии с пунктами 57–58-1 данного Порядка, в случае продления срока мобилизации продлевается территориальным центром комплектования без повторного предоставления военнообязанным документов, подтверждающих право на отсрочку, при условии наличия законных оснований для её сохранения.

Суд по делу №260/8206/25 установил, что ответчик не предоставил никаких доказательств того, что должностными лицами территориального центра комплектования было выявлено отсутствие законных оснований для дальнейшего пользования отсрочкой. Также не установлено, что проводилась предусмотренная Порядком проверка оснований для автоматического продления отсрочки.

По убеждению суда, непродление отсрочки противоречит требованиям пункта 60 Порядка №560 и является противоправным.

Суд отдельно обратил внимание на то, что следствием автоматического продления отсрочки является проведение проверки наличия законных оснований для её дальнейшего существования на основании документов, которые уже ранее были поданы военнообязанным. Такой проверки ответчик не осуществил.

Оценивая решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки, суд детально проанализировал содержание пункта 9 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и приложения 5 к Порядку №560.

Суд подчеркнул, что для лиц, осуществляющих постоянный уход за своими отцом или матерью, законодательством предусмотрено предоставление документов о родственных связях и документов, подтверждающих потребность лица в постоянном уходе.

В то же время документы о невозможности осуществления ухода другими трудоспособными членами семьи требуются только в случаях осуществления ухода за отцом или матерью жены либо мужа.

Следовательно, требование комиссии о предоставлении дополнительных документов относительно других трудоспособных членов семьи не соответствовало нормативному регулированию спорных правоотношений, поскольку истец осуществлял уход именно за собственной матерью.

Кроме того, суд отметил, что комиссия обязана самостоятельно проверять необходимые сведения, используя данные государственных реестров, информационных систем и баз данных, а также при необходимости истребовать дополнительную информацию у органов государственной власти.

Суд пришёл к выводу, что решения об отказе в предоставлении отсрочки были приняты без надлежащего выяснения всех обстоятельств дела, с неправильным применением положений Порядка №560 и без достаточных правовых оснований.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправным бездействие территориального центра комплектования относительно непродления отсрочки после продления срока мобилизации, признал противоправными и отменил решения комиссии об отказе в предоставлении отсрочки, а также обязал ответчика повторно рассмотреть вопрос о реализации права истца на отсрочку в соответствии с требованиями законодательства.

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