Украинцам больше не придется собирать десятки справок для соцпомощи: Всемирный банк выделяет $880 млн на реформу

Государство внедряет одну выплату вместо пяти — $880 млн от Всемирного банка изменят жизнь миллиона украинцев.

Проект SPIRIT и 880 млн долларов от Всемирного банка обеспечат единую систему социальной защиты для более чем миллиона украинцев, упростив доступ к базовой социальной помощи.

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Война открыла одну из крупнейших проблем украинской социальной политики — сложную и перегруженную систему льгот и выплат. Модель, которая годами обрастала новыми видами помощи и исключениями, исчерпала свой ресурс и все труднее справляется со своими задачами.

За годы реформ было создано более 50 различных видов социальной помощи, однако такая разветвленная система нередко приводит к распылению ресурсов вместо адресной поддержки тех, кто в ней действительно нуждается. На практике это означает, что человек, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах, вынужден отдельно оформлять несколько видов помощи, собирать разные пакеты документов и проходить многочисленные проверки.

Например, внутренне перемещенное лицо может одновременно претендовать на помощь как ВПЛ, как малообеспеченное лицо и как одинокий родитель (отец или мать). Вместо того чтобы оформлять одну единую социальную помощь, такое лицо вынуждено собирать три разных пакета документов, стоять в очередях. Государство тратит ресурсы на проверку трех разных дел одного и того же лица, которое в итоге получает три мизерные выплаты, суммарно даже не покрывающие аренду жилья.

Не меньшей проблемой является преимущество денежных выплат над развитием социальных услуг. Во многих общинах людям часто нужна не столько дополнительная финансовая помощь, сколько доступ к уходу, реабилитации, психологической поддержке, социальному сопровождению или помощи на дому. Однако именно таких услуг в небольших населенных пунктах нередко не хватает больше всего.

Ответом на эти вызовы стал проект SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation), одобренный Советом исполнительных директоров Всемирного банка в мае.

Это не просто финансовая помощь размером 880 миллионов долларов США, а комплексный план структурных реформ, призванных превратить Украину в современное социальное государство по стандартам ЕС.

Проект SPIRIT: международная поддержка реформы социальной системы

Ключевым инструментом модернизации социальной сферы должен стать проект SPIRIT, который будет реализовываться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины при поддержке международных партнеров.

Финансовой основой проекта является заем от Всемирного банка в размере 860 млн долларов США. Дополнительно еще 20 млн долларов будет предоставлено в виде грантового софинансирования от Великобритании и Германии через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF).

Ожидается, что проект охватит более одного миллиона граждан, среди которых малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, пожилые люди и другие категории населения, нуждающиеся в государственной поддержке.

Главной целью SPIRIT является создание современной цифровой и адресной системы социальной защиты, ориентированной на потребности конкретного человека. Правительство рассчитывает, что такая модель позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, упростить доступ к социальной помощи, а также будет способствовать экономическому восстановлению страны и дальнейшей интеграции Украины в европейское пространство.

Три основы реформы

Проект предусматривает реализацию трех реформ, которые уже находят свое отражение в национальном законодательстве.

Унификация через Базовую социальную помощь. Вместо пяти фрагментированных программ создается единая система, которая будет работать по принципу единого окна. Это поможет избежать бюрократии и обеспечить комплексную поддержку.

Создается Национальное агентство по закупкам социальных услуг. Внедряется принцип «деньги идут за клиентом», что позволит привлекать к предоставлению услуг негосударственный сектор и частные организации.

Украина отходит от устаревшей медицинской модели МСЭК к подходам ВОЗ. Это должно позволить оценивать реальные потребности человека и обеспечивать доступ к реабилитации и трудоустройству.

Законопроект № 15094 «О базовой социальной помощи»

Законопроект № 15094, принятый Верховной Радой в первом чтении, определяется как ключевой инструмент реализации первого этапа реформы социальной системы SPIRIT. Документ предлагает изменить подход к назначению государственной поддержки и перейти от фрагментированных выплат к единой модели базовой социальной помощи.

Ключевые изменения законопроекта

Запроваживается понятие «базовой величины», размер которой не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между базовой величиной, установленной для конкретной семьи, и ее среднемесячным совокупным доходом.

Закон детализирует понятие домохозяйства и семьи. В него включаются, в частности, обучающиеся дети до 23 лет, а также лица, совместно проживающие и ведущие совместный быт.

Согласно положениям законопроекта № 15094, право на новую базовую социальную помощь, которая должна быть внедрена с 1 января 2027 года, будут иметь прежде всего малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины. Это право также распространяется на иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, если они находятся в Украине на законных основаниях.

Основными категориями получателей помощи являются:

Малообеспеченные семьи, имеющие низкий среднемесячный совокупный доход.

Семьи, которые решили перейти на этот вид поддержки вместо других выплат, а именно:

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей в многодетных семьях;

временной помощи детям, чьи родители уклоняются от алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.

Лица пожилого возраста без страхового стажа: те, кто достиг пенсионного возраста, но не получил права на пенсию из-за отсутствия необходимого стажа.

Отдельные категории уязвимых лиц, которым помощь может назначаться пожизненно с автоматическим продлением:

лица с инвалидностью, установленной бессрочно;

одинокие лица, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие других источников к существованию;

нетрудоспособные супруги при отсутствии лиц, обязанных их содержать.

Предоставление помощи неразрывно связывается с системой кейс-менеджмента. Семьи, претендующие на поддержку, будут подлежать индивидуальному социальному сопровождению и оценке потребностей, что должно определять их дальнейшую систему выхода из кризиса.

Предусмотрено внедрение трехстороннего соглашения между органом, осуществляющим выплату, территориальной общиной и получателем помощи. Такое соглашение закрепляет взаимные обязательства сторон: государство предоставляет финансовую поддержку и социальные услуги, а получатель участвует в программах социальной адаптации, активизации и трудоустройства.

В совокупности эти изменения формируют переход к более адресной и условно контрактной модели социальной поддержки, где финансовая помощь сочетается с обязательствами по социальной интеграции и возвращению человека к экономической активности.

Выполнено в рамках проекта

Украина уже реализует некоторые экспериментальные проекты, которые тестируют новые подходы.

Правительство реализует пилотный проект по Постановлению № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи». Согласно пункту 3 указанного постановления, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обязано в течение двух месяцев после завершения реализации экспериментального проекта (март 2027 года) подать Кабинету Министров Украины отчет о результатах его реализации, а также предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Министерство финансов Украины отмечает, что реализация положений акта потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

Внедряются проекты стационарного ухода за ВПЛ по принципу «деньги ходят за человеком» и социальное сопровождение военнослужащих непосредственно в частях. Полноценный запуск Агентства по закупкам социальных услуг является частью долгосрочной стратегии, а сейчас Минсоцслужбы и Национальная социальная сервисная служба Украины реализуют пилотные экспериментальные проекты через механизм социального заказа. В частности:

Предоставление ВПЛ пожилого возраста, лицам с инвалидностью социальных услуг стационарного ухода, поддержанного проживания по принципу “деньги ходят за человеком”.

Социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях (подразделениях).

Внедрение комплексной социальной услуги по формированию жизнестойкости.

Временное размещение и поддержка некоторых категорий лиц из числа ВПЛ, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Запущены цифровые инструменты ведения случая в рамках Единой информационной системы социальной сферы.

Министерство финансов предупреждает, что реализация законопроекта № 15094 требует дополнительных 50 миллиардов гривен, источники которых на данный момент не определены. Существует неусогласованность между новыми нормами и действующим Законом «О социальных услугах», в частности относительно полномочий местного самоуправления и обязательности услуг. Если не внести изменения в отраслевые законы, может возникнуть ситуация, когда выплаты будут осуществляться одновременно по старому и новому механизмам, что лишь увеличит нагрузку на бюджет.

Главной задачей для Правительства до вступления закона в силу остается гармонизация законодательства, поиск стабильных источников финансирования и закрытие лазеек для коррупционных злоупотреблений.

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