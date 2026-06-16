Українцям більше не доведеться збирати десятки довідок для соцдопомоги: Світовий банк виділяє $880 млн на реформу

Держава впроваджує одну виплату замість п’яти — $880 млн від Світового банку змінять життя мільйона українців.

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Війна відкрила одну з найбільших проблем української соціальної політики — складну та перевантажену систему пільг і виплат. Модель, яка роками обростала новими видами допомоги та винятками, вичерпала свій ресурс і дедалі важче справляється зі своїми завданнями.

За роки реформ було створено понад 50 різних видів соціальної допомоги, однак така розгалужена система нерідко призводить до розпорошення ресурсів замість адресної підтримки тих, хто її справді потребує. На практиці це означає, що людина, яка опинилася у складних життєвих обставинах, змушена окремо оформлювати кілька видів допомоги, збирати різні пакети документів та проходити численні перевірки.

Наприклад, внутрішньо переміщена особа може одночасно претендувати на допомогу як ВПО, як малозабезпечена особа та як одинокий батько чи мати. Замість того, щоб оформлювати одну єдину соціальну допомогу, така особа змушена збирати три різні пакети документів, стояти в чергах. Держава витрачає ресурси на перевірку трьох різних справ однієї й тієї ж особи, яка в результаті отримує три мізерні виплати, які сумарно навіть не покривають оренду житла

Не меншою проблемою є перевага грошових виплат над розвитком соціальних послуг. У багатьох громадах людям часто потрібна не стільки додаткова фінансова допомога, скільки доступ до догляду, реабілітації, психологічної підтримки, соціального супроводу чи допомоги вдома. Проте саме таких послуг у невеликих населених пунктах нерідко бракує найбільше.

Відповіддю на ці виклики став проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation), схвалений Радою виконавчих директорів Світового банку в травні.

Це не просто фінансова допомога розміром 880 мільйонів доларів США, а комплексний план структурних реформ, покликаних перетворити Україну на сучасну соціальну державу за стандартами ЄС.

Проєкт SPIRIT: міжнародна підтримка реформи соціальної системи

Ключовим інструментом модернізації соціальної сфери має стати проєкт SPIRIT, який реалізовуватиметься Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України за підтримки міжнародних партнерів.

Фінансовою основою проєкту є позика від Світового банку в розмірі 860 млн доларів США. Додатково ще 20 млн доларів буде надано у вигляді грантового співфінансування від Великої Британії та Німеччини через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Очікується, що проєкт охопить понад один мільйон громадян, серед яких малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, люди похилого віку та інші категорії населення, які потребують державної підтримки.

Головною метою SPIRIT є створення сучасної цифрової та адресної системи соціального захисту, орієнтованої на потреби конкретної людини. Уряд розраховує, що така модель дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, спростити доступ до соціальної допомоги, а також сприятиме економічному відновленню країни та подальшій інтеграції України до європейського простору.

Три основи реформи

Проєкт передбачає реалізацію трьох реформ, які вже знаходять своє відображення у національному законодавстві.

Уніфікація через Базову соціальну допомогу. Замість п’яти фрагментованих програм створюється єдина система, що працюватиме за принципом єдиного вікна. Це допоможе уникнути бюрократії та забезпечити комплексну підтримку.

Створюється Національна агенція із закупівель соціальних послуг. Запроваджується принцип «гроші йдуть за клієнтом», що дозволить залучати до надання послуг недержавний сектор та приватні організації.

Україна відходить від застарілої медичної моделі МСЕК до підходів ВООЗ. Це має дозволити оцінювати реальні потреби людини та забезпечувати доступ до реабілітації та працевлаштування.

Законопроєкт № 15094 «Про базову соціальну допомогу»

Законопроєкт № 15094, прийнятий Верховною Радою у першому читанні, визначається як ключовий інструмент реалізації першого етапу реформи соціальної системи SPIRIT.

Документ пропонує змінити підхід до призначення державної підтримки та перейти від фрагментованих виплат до єдиної моделі базової соціальної допомоги.

Ключові зміни законопроєкту

Запроваджується поняття «базової величини», розмір якої не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між базовою величиною, встановленою для конкретної сім’ї, та її середньомісячним сукупним доходом.

Закон деталізує поняття домогосподарства та сім’ї. До нього включаються, зокрема, діти до 23 років, які навчаються, а також особи, що спільно проживають і ведуть спільний побут.

Згідно з положеннями законопроєкту № 15094, право на нову базову соціальну допомогу, яка має бути запроваджена з 1 січня 2027 року, матимуть насамперед малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України. Це право також поширюється на іноземців, осіб без громадянства, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах.

Основними категоріями отримувачів допомоги є:

Малозабезпечені сім’ї, які мають низький середньомісячний сукупний дохід.

Сім’ї, які вирішили перейти на цей вид підтримки замість інших виплат, а саме:

Особи похилого віку без страхового стажу: ті, хто досяг пенсійного віку, але не набув права на пенсію через відсутність необхідного стажу.

Окремі категорії вразливих осіб, яким допомога може призначатися довічно з автоматичним продовженням:

допомоги на дітей одиноким матерям;



допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;



тимчасової допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

особи з інвалідністю, встановленою безстроково;



одинокі особи, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування;



непрацездатне подружжя за відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати

Надання допомоги нерозривно пов’язується із системою кейс-менеджменту. Сім’ї, які претендують на підтримку, підлягатимуть індивідуальному соціальному супроводу та оцінці потреб, що має визначати їхню подальшу систему виходу з кризи.

Передбачено запровадження тристоронньої угоди між органом, що здійснює виплату, територіальною громадою та отримувачем допомоги. Така угода закріплює взаємні зобов’язання сторін: держава надає фінансову підтримку та соціальні послуги, а отримувач бере участь у програмах соціальної адаптації, активізації та працевлаштування.

У сукупності ці зміни формують перехід до більш адресної та умовно контрактної моделі соціальної підтримки, де фінансова допомога поєднується із зобов’язаннями щодо соціальної інтеграції та повернення людини до економічної активності.

Виконано в рамках проєкту

Україна вже реалізує деякі експериментальні проєкти, які тестують нові підходи.

Уряд реалізує пілотний проєкт за Постановою № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги». Відповідно до пункту 3 зазначеної постанови, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України зобов’язане протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проєкту (березень 2027 року) подати Кабінету Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів. Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень акта потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

Впроваджуються проєкти стаціонарного догляду за ВПО за принципом «гроші ходять за людиною» та соціальний супровід військовослужбовців безпосередньо у частинах. Повноцінний запуск Агенції із закупівель соціальних послуг є частиною довгострокової стратегії, а наразі Мінсоцслужби та Національна соціальна сервісна служба України реалізують пілотні експериментальні проєкти через механізм соціального замовлення. Зокрема:

Надання ВПО похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом “гроші ходять за людиною”

Соціальний супровід військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах)

Запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

Тимчасове розміщення та підтримка деяких категорій осіб з числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах

Запущено цифрові інструменти ведення випадку в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Міністерство фінансів попереджає, що реалізація законопроєкту № 15094 потребує додаткових 50 мільярдів гривень, джерела яких наразі не визначено. Існує неузгодженість між новими нормами та чинним Законом «Про соціальні послуги», зокрема щодо повноважень місцевого самоврядування та обов’язковості послуг. Якщо не внести зміни до галузевих законів, може виникнути ситуація, коли виплати здійснюватимуться одночасно за старим і новим механізмами, що лише збільшить навантаження на бюджет.

Головним завданням для Уряду до набрання законом чинності залишається гармонізація законодавства, пошук стабільних джерел фінансування та закриття лазівок для корупційних зловживань.

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