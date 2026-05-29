Менше довідок та більше адресної підтримки: як працюватиме базова соціальна допомога

Законопроєкт №15094, який парламент підтримав у першому читанні, передбачає спрощення процедури отримання допомоги та більш адресний підхід до підтримки малозабезпечених сімей, одиноких матерів, багатодітних родин та інших вразливих категорій громадян.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.

Документ пропонує посилити адресний підхід до надання державної підтримки сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як зазначили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту, нині в Україні діє кілька окремих видів державної допомоги, зокрема для малозабезпечених і багатодітних родин, одиноких матерів та людей з інвалідністю. Для їх отримання громадянам часто доводиться проходити окремі процедури оформлення та подавати значний пакет документів.

Законопроєктом пропонується об’єднати низку соціальних виплат у єдину базову соціальну допомогу. Очікується, що це спростить процедуру отримання підтримки та дозволить державі більш ефективно враховувати потреби конкретних сімей і громадян, які потребують фінансової допомоги або соціальних послуг.

У державному бюджеті на 2026 рік на соціальні виплати передбачено понад 9 млрд грн. Водночас через триваючу війну збільшується кількість сімей, які потребують додаткової підтримки та допомоги держави.

Зазначається, що запровадження базової соціальної допомоги має сприяти більш точному визначенню потреб таких родин і підвищити ефективність соціальної підтримки.

Також наголошується, що ухвалення законопроєкту є одним із кроків до наближення української системи соціального захисту до європейських стандартів. Адресність соціальної допомоги передбачена серед зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та є одним із напрямів реалізації програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності пояснили, що законопроєкт передбачає створення нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги, яка має об’єднати кілька чинних соціальних виплат у єдину систему підтримки сімей з низькими доходами.

Зокрема, нова виплата може замінити:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

державну допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

