Менше довідок та більше адресної підтримки: як працюватиме базова соціальна допомога
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.
Документ пропонує посилити адресний підхід до надання державної підтримки сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Як зазначили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту, нині в Україні діє кілька окремих видів державної допомоги, зокрема для малозабезпечених і багатодітних родин, одиноких матерів та людей з інвалідністю. Для їх отримання громадянам часто доводиться проходити окремі процедури оформлення та подавати значний пакет документів.
Законопроєктом пропонується об’єднати низку соціальних виплат у єдину базову соціальну допомогу. Очікується, що це спростить процедуру отримання підтримки та дозволить державі більш ефективно враховувати потреби конкретних сімей і громадян, які потребують фінансової допомоги або соціальних послуг.
У державному бюджеті на 2026 рік на соціальні виплати передбачено понад 9 млрд грн. Водночас через триваючу війну збільшується кількість сімей, які потребують додаткової підтримки та допомоги держави.
Зазначається, що запровадження базової соціальної допомоги має сприяти більш точному визначенню потреб таких родин і підвищити ефективність соціальної підтримки.
Також наголошується, що ухвалення законопроєкту є одним із кроків до наближення української системи соціального захисту до європейських стандартів. Адресність соціальної допомоги передбачена серед зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та є одним із напрямів реалізації програми Ukraine Facility.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності пояснили, що законопроєкт передбачає створення нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги, яка має об’єднати кілька чинних соціальних виплат у єдину систему підтримки сімей з низькими доходами.
Зокрема, нова виплата може замінити:
- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- державну допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
