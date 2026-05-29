Меньше справок и больше адресной поддержки: как будет работать базовая социальная помощь

15:47, 29 мая 2026
Законопроект №15094, который парламент поддержал в первом чтении, предусматривает упрощение процедуры получения помощи и более адресный подход к поддержке малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и других уязвимых категорий граждан.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Документ предлагает усилить адресный подход к предоставлению государственной поддержки семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как отметили в подкомитете по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта, в настоящее время в Украине действует несколько отдельных видов государственной помощи, в частности для малообеспеченных и многодетных семей, одиноких матерей и людей с инвалидностью. Для их получения гражданам часто приходится проходить отдельные процедуры оформления и подавать значительный пакет документов.

Законопроектом предлагается объединить ряд социальных выплат в единую базовую социальную помощь. Ожидается, что это упростит процедуру получения поддержки и позволит государству более эффективно учитывать потребности конкретных семей и граждан, нуждающихся в финансовой помощи или социальных услугах.

В государственном бюджете на 2026 год на социальные выплаты предусмотрено более 9 млрд грн. В то же время из-за продолжающейся войны увеличивается количество семей, нуждающихся в дополнительной поддержке и помощи государства.

Отмечается, что введение базовой социальной помощи должно способствовать более точному определению потребностей таких семей и повышению эффективности социальной поддержки.

Также подчеркивается, что принятие законопроекта является одним из шагов по приближению украинской системы социальной защиты к европейским стандартам. Адресность социальной помощи предусмотрена среди обязательств Украины перед Международным валютным фондом и является одним из направлений реализации программы Ukraine Facility.

Напомним, в Министерстве социальной политики, семьи и единства пояснили, что законопроект предусматривает создание нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи, которая должна объединить несколько действующих социальных выплат в единую систему поддержки семей с низкими доходами.

В частности, новая выплата может заменить:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • государственную помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

