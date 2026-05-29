  В Украине

В Украине могут объединить пять видов социальной помощи в одну выплату

09:59, 29 мая 2026
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Парламент принял 28 мая за основу законопроект под номером 15094 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи».

В Министерстве социальной политики, семьи и единства пояснили, что законопроект предусматривает создание нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи, которая должна объединить несколько действующих социальных выплат в единую систему поддержки семей с низкими доходами.

В частности, новая выплата может заменить:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • государственную помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В Министерстве социальной политики отмечают, что целью реформы является создание более понятной и эффективной системы социальной поддержки, которая позволит комплексно оценивать потребности семей и предоставлять адресную помощь.

«Вместо сложной системы различных выплат мы предлагаем единый прозрачный механизм расчета помощи, который позволит повысить эффективность государственной поддержки и постепенно усиливать ее уровень», — отметил глава ведомства Денис Улютин.

Законопроектом предлагается простая формула определения размера выплаты. Общая сумма помощи для семьи будет определяться как разница между установленным базовым уровнем помощи и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

При этом семьям с низкими доходами одновременно будут предоставляться необходимые социальные услуги на уровне территориальной общины в соответствии с их потребностями, что обеспечит комплексную поддержку и решение проблем семьи.

Размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Следующим этапом законопроект должен пройти второе чтение, после чего будет принят в целом.

