В Україні можуть об’єднати п’ять видів соціальної допомоги в одну виплату

09:59, 29 травня 2026
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.

Парламент ухвалив 28 травня за основу законопроєкт під номером 15094 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги».

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності пояснили, що законопроєкт передбачає створення нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги, яка має об’єднати кілька чинних соціальних виплат у єдину систему підтримки сімей з низькими доходами.

Зокрема, нова виплата може замінити:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • державну допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що метою реформи є створення більш зрозумілої та ефективної системи соціальної підтримки, яка дозволить комплексно оцінювати потреби сімей та надавати адресну допомогу.

«Замість складної системи різних виплат ми пропонуємо єдиний прозорий механізм розрахунку допомоги, який дозволить підвищити ефективність державної підтримки та поступово посилювати її рівень», — зазначив очільник відомства Денис Улютін.

Законопроєктом пропонується проста формула визначення розміру виплати. Загальна сума допомоги для сім’ї визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом сім’ї за останній квартал.

При цьому сім’ям з низькими доходами одночасно надаватимуться необхідні соціальні послуги на рівні територіальної громади відповідно до їхніх потреб, що забезпечить комплексну підтримку та вирішення проблем сім’ї.

Розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

Наступним етапом законопроєкт має пройти друге читання, після чого буде ухвалений в цілому.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

