ТЦК відмовив у продовженні відстрочки чоловіку, який доглядає матір з інвалідністю: що вирішив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо відстрочки від мобілізації для чоловіка, який здійснює постійний догляд за матір’ю з інвалідністю.

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Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та комісії з розгляду питань надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації щодо непродовження раніше наданої відстрочки та відмови у наданні відстрочки на підставі пункту 9 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Позивач просив визнати протиправною бездіяльність щодо непродовження відстрочки після продовження строку мобілізації, скасувати рішення комісії про відмову у наданні відстрочки та зобов’язати територіальний центр комплектування надати відстрочку і внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Суть справи

Військовозобов’язаний з травня 2024 року користувався правом на відстрочку від призову під час мобілізації у зв’язку зі здійсненням постійного догляду за матір’ю, яка є особою з інвалідністю ІІ групи та за висновками уповноважених медичних органів потребує постійного стороннього догляду.

Після зміни місця фактичного проживання та взяття на облік у іншому територіальному центрі комплектування військовозобов’язаний продовжив перебувати на військовому обліку вже за новим місцем проживання. Матеріалами справи підтверджено, що його мати проживає разом із ним як внутрішньо переміщена особа, має інвалідність ІІ групи, потребує постійного догляду, а факт здійснення такого догляду був встановлений відповідним актом.

На підставі зазначених обставин комісія раніше надавала позивачу відстрочку на періоди проведення мобілізації з 19 березня по 8 травня 2025 року та з 9 травня по 7 серпня 2025 року.

Після продовження строку проведення мобілізації Указом Президента України від 14 липня 2025 року №479/2025 відстрочка автоматично продовжена не була. Після виклику до територіального центру комплектування позивачу повідомили про необхідність подання нової заяви про надання відстрочки відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560.

Військовозобов’язаний подав заяву та пакет документів, які підтверджували його право на відстрочку, однак про результати розгляду заяви його належним чином не повідомили. Надалі він повторно подав заяву з оновленим пакетом документів.

Лише після направлення адвокатського запиту стало відомо, що комісія відмовила у наданні відстрочки. Підставою відмови зазначено неподання документів, які, на думку комісії, повинні були підтверджувати неможливість здійснення постійного догляду іншими працездатними членами сім’ї.

Також під час розгляду справи було встановлено, що ще раніше комісія ухвалила окреме рішення про відмову за першою заявою позивача. При цьому у відповідному протоколі не були зазначені ні склад комісії, ні причини відмови.

Позиція та висновки суду

Суд проаналізував положення статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів №560.

Суд зазначив, що пункт 60 Порядку №560 прямо передбачає: відстрочка, надана відповідно до пунктів 57–58-1 цього Порядку, у разі продовження строку мобілізації продовжується територіальним центром комплектування без повторного подання військовозобов’язаним документів, які підтверджують право на відстрочку, за умови наявності законних підстав для її збереження.

Суд у справі № 260/8206/25 встановив, що відповідач не надав жодних доказів того, що посадовими особами територіального центру комплектування було виявлено відсутність законних підстав для подальшого користування відстрочкою. Також не встановлено, що проводилася передбачена Порядком перевірка підстав для автоматичного продовження відстрочки.

На переконання суду, непродовження відстрочки суперечить вимогам пункту 60 Порядку №560 та є протиправним.

Суд окремо звернув увагу на те, що наслідком автоматичного продовження відстрочки є проведення перевірки наявності законних підстав для її подальшого існування на підставі документів, які вже були раніше подані військовозобов’язаним. Такої перевірки відповідач не здійснив.

Оцінюючи рішення комісії про відмову у наданні відстрочки, суд детально проаналізував зміст пункту 9 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та додатка 5 до Порядку №560.

Суд наголосив, що для осіб, які здійснюють постійний догляд за своїми батьком або матір’ю, законодавством передбачено подання документів про родинні зв’язки та документів, які підтверджують потребу особи у постійному догляді.

Водночас документи щодо неможливості здійснення догляду іншими працездатними членами сім’ї вимагаються лише для випадків здійснення догляду за батьком чи матір’ю дружини або чоловіка.

Отже, вимога комісії про подання додаткових документів щодо інших працездатних членів сім’ї не відповідала нормативному регулюванню спірних правовідносин, оскільки позивач здійснював догляд саме за власною матір’ю.

Крім того, суд зазначив, що комісія зобов’язана самостійно перевіряти необхідні відомості, використовуючи дані державних реєстрів, інформаційних систем та баз даних, а також за потреби витребовувати додаткову інформацію від органів державної влади.

Суд дійшов висновку, що рішення про відмову у наданні відстрочки були ухвалені без належного з’ясування всіх обставин справи, з неправильним застосуванням положень Порядку №560 та без достатніх правових підстав.

За результатами розгляду справи суд визнав протиправною бездіяльність територіального центру комплектування щодо непродовження відстрочки після продовження строку мобілізації, визнав протиправними та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки, а також зобов’язав відповідача повторно розглянути питання щодо реалізації права позивача на відстрочку відповідно до вимог законодавства.

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