Британія планує заборонити дітям до 16 років користуватися TikTok, Instagram та Facebook

Британський уряд оголосив про намір запровадити заборону на використання соцмереж дітьми до 16 років та посилити онлайн-безпеку для підлітків.

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Уряд Великої Британії оголосив про намір запровадити заборону на використання соціальних мереж дітьми до 16 років. Нові правила можуть поширитися на TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube та X. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

У британському уряді пояснюють, що обмеження стосуватимуться онлайн-платформ, головною функцією яких є спілкування між користувачами та розміщення контенту. Водночас для дітей та підлітків планують запровадити додаткові механізми захисту. Повний перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, наразі не оприлюднений.

Зокрема, соціальні мережі та окремі ігрові сервіси можуть бути зобов’язані обмежити можливість проведення прямих трансляцій для неповнолітніх. Також передбачається блокування функцій, які дозволяють стороннім особам встановлювати контакт із користувачами молодше 16 років.

Для підлітків до 17 років такі налаштування безпеки працюватимуть автоматично, щоб захист не зникав одразу після досягнення 16-річного віку.

Крім того, влада розглядає можливість впровадження нічних обмежень на використання соціальних мереж, а також механізмів, які унеможливлять безкінечне прокручування стрічки новин користувачами до 18 років. Деталі цих ініціатив уряд планує представити в липні.

Окремий блок нових правил стосуватиметься сервісів штучного інтелекту. Чат-боти, які пропонують функції «віртуальних романтичних партнерів» або імітують інтимні стосунки та рольові сценарії, повинні будуть встановити віковий ценз не нижче 18 років. Для неповнолітніх також планують закрити доступ до інших подібних функцій.

Водночас месенджери, зокрема WhatsApp і Signal, під майбутні обмеження потрапляти не повинні. Наразі більшість соціальних платформ дозволяють реєстрацію користувачів із 13-річного віку.

За словами Кіра Стармера, необхідні нормативні документи уряд розраховує ухвалити до кінця 2026 року. Якщо законодавчі зміни будуть затверджені, нові правила можуть почати діяти вже на початку 2027 року. Прем’єр-міністр наголосив, що правові механізми для впровадження таких обмежень у країні вже існують.

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