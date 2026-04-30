Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

В деле № 564/9/26 от 15 апреля 2026 года апелляционный суд исследовал, могут ли решения руководства считаться моббингом. Речь шла о разнице в премиях и фактическом устранении отдельных заместителей от распределения обязанностей.

Это решение показательное, поскольку вопрос моббинга остается актуальным и дискуссионным. На практике работодатели часто реализуют свои полномочия через премирование, перераспределение функций или изменение условий труда, и именно в этих инструментах чаще всего возникает риск скрытого давления.

Обстоятельства дела

Суд первой инстанции признал исполняющую обязанности городского головы виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 173-5 КУпАП, и наложил штраф.

Основанием для привлечения к ответственности стали результаты внеплановой проверки Гоструда, проведенной в городском совете. В ходе проверки установлены признаки моббинга в отношении двух заместителей городского головы.

В частности, распоряжением о распределении функциональных обязанностей были определены полномочия лишь части руководящего состава, тогда как двое заместителей фактически остались вне этого распределения. В то же время в документах о замещении должностей в случае отсутствия руководителей также не предусматривалось их привлечение.

Параллельно проверкой установлена существенная разница в премировании: в течение нескольких месяцев двое заместителей получали премии в значительно большем размере (от 150% до 200%), тогда как другие двое — лишь на уровне 10%. Кроме того, к профессиональному празднику часть заместителей вообще не была премирована.

При этом в ходе проверки и в суде не было предоставлено обоснований такой разницы в подходах к премированию.

Защита в апелляционной жалобе настаивала, что соответствующие решения являются дискреционными управленческими полномочиями, а премии носят поощрительный характер.

Также отмечалось, что действующее распоряжение о распределении обязанностей не может рассматриваться как инструмент давления.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что согласно положениям ст. 9 КУпАП, административным правонарушением (проступком) признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена административная ответственность.

Суд указал, что ч. 2 ст. 173-5 КУпАП предусматривает административную ответственность за совершение моббинга (травли) работника, совершенного группой лиц.

Согласно ст. 2-2 КУпАП моббинг (травля) — систематические (повторяющиеся) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы работников трудового коллектива, направленные на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, в том числе с целью приобретения, изменения или прекращения им трудовых прав и обязанностей, проявляющиеся в форме психологического и/или экономического давления, в частности с применением средств электронных коммуникаций, создание в отношении работника напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе такой, которая заставляет его недооценивать свою профессиональную пригодность.

Суд обратил внимание, что из обстоятельств дела усматривается необоснованное, неравномерное распределение работодателем нагрузки и задач между работниками с одинаковой квалификацией и производительностью труда, выполняющими равноценную работу, что содержит признаки совершения моббинга (травли) в отношении работников.

Апелляционный суд отметил, что в ходе проведения проверки не было предоставлено обоснование оснований установления премий заместителям городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета в значительно меньшем размере по сравнению с премиями других двух заместителей городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Суд указал, что исполняющая обязанности городского головы, обладая соответствующими полномочиями, вправе была регулировать нагрузку и распределение обязанностей заместителей городского головы, принимать меры по недопущению необоснованного, неравного распределения обязанностей и задач между ними, а также осуществлять действия по их надлежащему и справедливому премированию, однако этого не сделала.

Апелляционный суд подытожил, что своими действиями исполняющая обязанности городского головы нарушила требования ч. 2 ст. 2-2 КЗоТ Украины, совершила моббинг в отношении заместителей городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, а именно систематически безосновательно лишала их премий и допустила необоснованное, неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками с одинаковой квалификацией и производительностью труда, выполняющими равноценную работу.

Следовательно, такие действия подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 173-5 КУпАП — совершение моббинга (травли) работника, совершенного группой лиц.

При этом апелляционный суд не усматривает оснований для вывода об ошибочной квалификации действий исполняющей обязанности городского головы по ч. 2 ст. 173-5 КУпАП, поскольку непривлечение секретаря совета к административной ответственности за совершение данного правонарушения не опровергает обстоятельств совершения моббинга группой работников.

Таким образом, суд подчеркнул, что работодатель не имеет полной свободы в своих управленческих решениях, и они должны быть обоснованными и не содержать признаков дискриминации.

Систематическое безосновательное занижение премий отдельным работникам в сочетании с их фактическим устранением от полноценного распределения обязанностей рассматривается как форма экономического и психологического давления, образующая состав моббинга.

«Судебно-юридическая газета» ранее уже отмечала, что моральный вред за моббинг не будет возмещаться, если конфликт спровоцировал сам работник. Также «Судебно-юридическая газета» объясняла, как отличить моббинг от рабочего конфликта и подать жалобу.

