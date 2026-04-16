Моральный вред за моббинг не будут возмещать, если конфликт спровоцировал сам работник

В парламенте предлагают ограничить право на компенсацию морального вреда в трудовых спорах в случае умышленных действий работника.

В настоящее время в трудовом законодательстве действуют нормы, предусматривающие, что работодатель обязан возмещать работнику моральный вред в случае нарушения его прав. Это касается, в частности, случаев дискриминации или моббинга (травли), если такие факты установлены судом, который принял окончательное решение.

Однако на практике существуют риски недобросовестного использования права на компенсацию морального вреда, что требует дополнительного нормативного урегулирования. Речь идет о случаях, когда работник может умышленно создавать конфликтные ситуации на рабочем месте с целью последующего получения компенсации морального вреда.

С учетом этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15151 «О внесении изменений в законодательство в сфере защиты личных неимущественных прав в контексте евроинтеграции», которым предлагается уточнить подход к возмещению морального вреда в трудовых правоотношениях.

Законопроект направлен на предотвращение возможных злоупотреблений соответствующим механизмом защиты.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 237-1 Кодекса законов о труде Украины и дополнить ее новой нормой, согласно которой в случае надлежащим образом установленных умышленных действий работника исключается возможность возмещения морального вреда в его пользу или в пользу членов его семьи.

Европейский контекст

Необходимость внесения изменений обосновывается европейским подходом к регулированию трудовых отношений. В частности, Директива Европейского Союза от 27 ноября 2000 года № 2000/78/ЕС устанавливает принцип равного отношения в сфере труда и занятости и определяет поведение, направленное на создание враждебной, унижающей достоинство или оскорбительной обстановки, как преследование работника, которое приравнивается к дискриминации трудовых прав.

Кроме того, европейский подход предусматривает обязанность государства способствовать прекращению агрессивных и унижающих действий в отношении работников на рабочих местах и принимать необходимые меры для их защиты от дискриминационных действий со стороны работодателя.

Что говорит судебная практика

Напомним, в постановлении №642/2981/24 от 22 января Верховный Суд пришел к выводу, что для признания моббинга необходимо доказать систематический, длительный и умышленный характер психологического давления, тогда как отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе сами по себе не являются основанием для такого вывода.

Согласно материалам дела, бывшая работница Харьковского бронетанкового завода оспаривала увольнение с должности ведущего инженера, утверждая, что оно было вынужденным и стало следствием моббинга со стороны руководства. Она настаивала, что заявление об увольнении по соглашению сторон было написано под психологическим давлением, и требовала восстановления на работе, взыскания среднего заработка и морального вреда.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что увольнение произошло по соглашению сторон на основании письменного заявления работницы, а представленные доказательства — в частности аудиозаписи, служебные записки и обращения — не подтверждают факт моббинга или незаконности увольнения.

Верховный Суд согласился с этими выводами, указав, что отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе не являются основанием для признания моббинга.

Кассационный суд частично удовлетворил жалобу, изменив мотивировочную часть решений, однако оставил их резолютивную часть без изменений. В итоге увольнение признано правомерным, а оснований для восстановления на работе или взыскания компенсаций, в том числе морального вреда, не установлено.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» обращала внимание на практику Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу №127/16375/19. Суд отметил, что компенсация морального вреда в трудовых правоотношениях имеет самостоятельное значение и не нивелируется самим фактом восстановления нарушенного права, в частности путем восстановления работника на работе.

Верховный Суд подчеркнул, что вопросы возмещения морального вреда в трудовых отношениях регулируются статьей 237-1 КЗоТ Украины. Закон не содержит ограничений или исключений относительно права работника на компенсацию морального вреда в случае нарушения его трудовых прав, в частности при незаконном увольнении, невыплате причитающихся средств или выполнении работы в опасных условиях.

ВС отметил, что работник имеет право на возмещение морального вреда в денежной форме, а его размер определяется судом с учетом характера и продолжительности страданий, изменений в жизни и других обстоятельств дела.

