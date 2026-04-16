  1. Публикации
  2. / В Украине

Моральный вред за моббинг не будут возмещать, если конфликт спровоцировал сам работник

08:00, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте предлагают ограничить право на компенсацию морального вреда в трудовых спорах в случае умышленных действий работника.
Моральный вред за моббинг не будут возмещать, если конфликт спровоцировал сам работник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В настоящее время в трудовом законодательстве действуют нормы, предусматривающие, что работодатель обязан возмещать работнику моральный вред в случае нарушения его прав. Это касается, в частности, случаев дискриминации или моббинга (травли), если такие факты установлены судом, который принял окончательное решение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Однако на практике существуют риски недобросовестного использования права на компенсацию морального вреда, что требует дополнительного нормативного урегулирования. Речь идет о случаях, когда работник может умышленно создавать конфликтные ситуации на рабочем месте с целью последующего получения компенсации морального вреда.

С учетом этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15151 «О внесении изменений в законодательство в сфере защиты личных неимущественных прав в контексте евроинтеграции», которым предлагается уточнить подход к возмещению морального вреда в трудовых правоотношениях.

Законопроект направлен на предотвращение возможных злоупотреблений соответствующим механизмом защиты.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 237-1 Кодекса законов о труде Украины и дополнить ее новой нормой, согласно которой в случае надлежащим образом установленных умышленных действий работника исключается возможность возмещения морального вреда в его пользу или в пользу членов его семьи.

Европейский контекст

Необходимость внесения изменений обосновывается европейским подходом к регулированию трудовых отношений. В частности, Директива Европейского Союза от 27 ноября 2000 года № 2000/78/ЕС устанавливает принцип равного отношения в сфере труда и занятости и определяет поведение, направленное на создание враждебной, унижающей достоинство или оскорбительной обстановки, как преследование работника, которое приравнивается к дискриминации трудовых прав.

Кроме того, европейский подход предусматривает обязанность государства способствовать прекращению агрессивных и унижающих действий в отношении работников на рабочих местах и принимать необходимые меры для их защиты от дискриминационных действий со стороны работодателя.

Что говорит судебная практика

Напомним, в постановлении №642/2981/24 от 22 января Верховный Суд пришел к выводу, что для признания моббинга необходимо доказать систематический, длительный и умышленный характер психологического давления, тогда как отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе сами по себе не являются основанием для такого вывода.

Согласно материалам дела, бывшая работница Харьковского бронетанкового завода оспаривала увольнение с должности ведущего инженера, утверждая, что оно было вынужденным и стало следствием моббинга со стороны руководства. Она настаивала, что заявление об увольнении по соглашению сторон было написано под психологическим давлением, и требовала восстановления на работе, взыскания среднего заработка и морального вреда.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что увольнение произошло по соглашению сторон на основании письменного заявления работницы, а представленные доказательства — в частности аудиозаписи, служебные записки и обращения — не подтверждают факт моббинга или незаконности увольнения.

Верховный Суд согласился с этими выводами, указав, что отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе не являются основанием для признания моббинга.

Кассационный суд частично удовлетворил жалобу, изменив мотивировочную часть решений, однако оставил их резолютивную часть без изменений. В итоге увольнение признано правомерным, а оснований для восстановления на работе или взыскания компенсаций, в том числе морального вреда, не установлено.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» обращала внимание на практику Верховного Суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу №127/16375/19. Суд отметил, что компенсация морального вреда в трудовых правоотношениях имеет самостоятельное значение и не нивелируется самим фактом восстановления нарушенного права, в частности путем восстановления работника на работе.

Верховный Суд подчеркнул, что вопросы возмещения морального вреда в трудовых отношениях регулируются статьей 237-1 КЗоТ Украины. Закон не содержит ограничений или исключений относительно права работника на компенсацию морального вреда в случае нарушения его трудовых прав, в частности при незаконном увольнении, невыплате причитающихся средств или выполнении работы в опасных условиях.

ВС отметил, что работник имеет право на возмещение морального вреда в денежной форме, а его размер определяется судом с учетом характера и продолжительности страданий, изменений в жизни и других обстоятельств дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект моральный ущерб судебная практика трудовые отношения

Моральный вред за моббинг не будут возмещать, если конфликт спровоцировал сам работник

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]