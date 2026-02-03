Аудиозапись не спасла: Верховный Суд не увидел моббинга и отказал женщине в восстановлении на работе

Верховный Суд подтвердил правомерность отказа в удовлетворении требований о возобновлении на работе работницы Харьковского бронетанкового завода и отметил, что конфликты в коллективе не являются мобингом в понимании закона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшей работницы Харьковского бронетанкового завода, однако оставил в силе решения судов предыдущих инстанций об отказе в восстановлении на работе, взыскании среднего заработка и морального вреда.

Как указано в постановлении № 642/2981/24 от 22 января, истец обжаловала свое увольнение с должности ведущего инженера, утверждая, что оно произошло под психологическим давлением и является следствием моббинга со стороны руководства и коллег. Она настаивала, что заявление об увольнении по соглашению сторон ее заставили написать, а само соглашение носило формальный характер.

По словам женщины, она работала у ответчика длительное время (несколько лет). За время работы, согласно записям в трудовой книжке, не допускала дисциплинарных проступков, а напротив — премировалась. В 2023 году на заводе сменилось руководство, и с этого момента отношение к ней также изменилось. Истец указывала, что, пытаясь добросовестно выполнять свои обязанности в условиях войны на стратегически важном для обороны Украины предприятии, она столкнулась с травлей со стороны своего руководителя. По ее словам, руководитель систематически и умышленно унижала ее честь и достоинство, деловую репутацию в коллективе, препятствовала выполнению ею служебных обязанностей и взаимодействию с другими работниками, ругала, оскорбляла и применяла в ее отношении грубую нецензурную лексику с целью заставить уволиться.

В связи с этим истец неоднократно обращалась устно, а также письменно к руководству предприятия и в профсоюз, однако все обращения были проигнорированы.

А впоследствии, как указано в иске, ее вызвали в кабинет директора, где безапелляционно предъявили требование уволиться и вручили уже заранее подготовленный приказ об увольнении «по соглашению сторон». На самом же деле, утверждает женщина, никаких соглашений не заключалось, а увольнение было принудительным как результат длительного системного морально-психологического давления (моббинга).

Таким образом, поскольку увольнение произошло незаконно, истец требовала восстановления на работе и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

Кроме того, ей был причинен моральный вред, поскольку она подверглась моббингу, был изменен ее обычный уклад жизни, она испытывает обиду, беззащитность и душевную боль. Все это, по ее словам, требует от нее значительных морально-психологических усилий для организации своей жизни.

Решения судов

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что увольнение произошло на основании пункта 1 части первой статьи 36 КЗоТ Украины — по соглашению сторон, на основании письменного заявления работницы. Они также отметили, что истец не предоставила доказательств, подтверждающих моббинг в отношении нее со стороны ответчика и незаконность ее увольнения. В частности, аудиозаписи конфликтов, служебные записки и обращения в органы власти не подтвердили наличие именно моббинга в понимании закона.

В частности, суд первой инстанции исходил из того, что истец, вопреки требованиям статьи 81 ГПК Украины, не предоставила доказательств в подтверждение моббинга в отношении нее со стороны ответчика и незаконности ее увольнения.

Так, предоставленная истцом аудиозапись разговора от 2 апреля 2024 года в подтверждение моббинга со стороны руководительницы является ненадлежащим доказательством, поскольку собеседники на таких записях не идентифицированы, из этих аудиозаписей невозможно установить дату, время и место, когда и где такой разговор происходил. Соответствующих экспертиз на соответствие голосов конкретным лицам истцом и ее представителем не заявлялось. Кроме того, записи осуществлялись скрытно. Предупреждение о том, что указанный разговор уже записывается, аудиозапись не содержит.

Кроме того, осуществление звуковой записи голоса лица без его согласия нарушает право на охрану личных интересов лица. Таким образом, отсутствуют сведения о том, что такая аудиозапись получена в установленном законом порядке. При воспроизведении указанной аудиозаписи установлено, что на ней содержится разговор, в котором два лица ссорятся, что не может расцениваться как моббинг в понимании закона.

Также суд указал, что предоставленные истцом служебные записки председателю профсоюза и исполняющему обязанности заместителя директора являются односторонними проявлениями со стороны истца и не содержат доказательств их фактического направления соответствующим лицам для проведения соответствующих проверок.

Также суд первой инстанции отклонил ссылки истца на копии документов о ее обращениях в отдел полиции, Президенту Украины, СБУ относительно ненадлежащего поведения руководительницы по отношению к ней, поскольку такие заявления датированы июлем 2024 года и не могут достоверно свидетельствовать о совершении в отношении истца моббинга в период с 12 февраля 2024 года до даты ее увольнения с должности — 29 апреля 2024 года. Соответствующих проверок обстоятельств, указанных в таких заявлениях, не проводилось.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд согласился с этими выводами, подчеркнув, что для установления факта моббинга необходимо доказать систематические, длительные и умышленные действия психологического или экономического давления. Отдельные конфликты или напряженные отношения в коллективе сами по себе не являются основанием для признания моббинга.

В то же время кассационный суд частично удовлетворил жалобу, изменив мотивировочные части решений, однако их резолютивную часть оставил без изменений. Окончательно подтверждено, что увольнение работницы было правомерным, а оснований для ее восстановления или выплаты компенсаций нет.

Поскольку судебные решения судов предыдущих инстанций подлежат изменению, но лишь в мотивировочных частях, оснований для нового распределения судебных расходов не имеется.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.