Жалоба на моббинг: что нужно указать, чтобы начать проверку

Чтобы отличить моббинг от рабочего конфликта и инициировать проверку, нужно доказать системность травли и правильно оформить жалобу по конкретным фактам.

У Гоструда разъяснили, как отличить моббинг от рабочего конфликта и подать жалобу. Не каждый конфликт на работе является проявлением моббинга. Для реагирования со стороны контролирующих органов важно правильно оформить обращение и четко описать признаки травли.

Основанием для проверки является наличие в жалобе конкретных фактов моббинга, определенных статьей 2-2 Кодекса законов о труде Украины.

В то же время в случае систематической травли работники могут обратиться с жалобой. Для того чтобы инспекторы начали проверку, в обращении необходимо четко описать признаки моббинга в соответствии со статьей 2-2 Кодекса законов о труде Украины.

Жалобу можно подать по почте или в электронном виде — через email или онлайн-форму. В обращении следует указать личные данные заявителя, контакты, а также добавить подпись и дату.

Что именно написать в жалобе?

Чтобы специалисты могли квалифицировать действия работодателя или коллег как моббинг, в обращении нужно подробно описать следующие обстоятельства:

Периодичность и продолжительность: укажите, носят ли действия повторяющийся характер, сколько длятся, приведите ориентировочную хронологию (даты, периоды).

Формы давления: опишите конкретные действия. Например, психологическое и экономическое давление (безосновательное лишение дополнительных выплат, необоснованно неравная оплата, требования уволиться по собственному желанию или перевестись на другую работу и т.п.) и/или создание враждебной атмосферы (изоляция от рабочих процессов, игнорирование, неприглашение на производственные совещания и т.п.);

Унижение достоинства: высмеивание, угрозы, унизительные жесты или замечания и т.п.

Стороны конфликта: кто именно совершает эти действия (руководитель, коллега или группа лиц) и есть ли свидетели таких действий.

Последствия: опишите, как это повлияло на вас — ухудшение здоровья (наличие больничных), снижение работоспособности, моральные страдания или вынужденное изменение образа жизни.

Доказательства (при наличии): ссылайтесь на копии приказов или других документов, переписку в мессенджерах, записки, аудиозаписи или свидетельства коллег.

