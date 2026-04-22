  1. В Украине

Жалоба на моббинг: что нужно указать, чтобы начать проверку

12:16, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чтобы отличить моббинг от рабочего конфликта и инициировать проверку, нужно доказать системность травли и правильно оформить жалобу по конкретным фактам.
Жалоба на моббинг: что нужно указать, чтобы начать проверку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Гоструда разъяснили, как отличить моббинг от рабочего конфликта и подать жалобу. Не каждый конфликт на работе является проявлением моббинга. Для реагирования со стороны контролирующих органов важно правильно оформить обращение и четко описать признаки травли.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основанием для проверки является наличие в жалобе конкретных фактов моббинга, определенных статьей 2-2 Кодекса законов о труде Украины.

В то же время в случае систематической травли работники могут обратиться с жалобой. Для того чтобы инспекторы начали проверку, в обращении необходимо четко описать признаки моббинга в соответствии со статьей 2-2 Кодекса законов о труде Украины.

Жалобу можно подать по почте или в электронном виде — через email или онлайн-форму. В обращении следует указать личные данные заявителя, контакты, а также добавить подпись и дату.

Что именно написать в жалобе?

Чтобы специалисты могли квалифицировать действия работодателя или коллег как моббинг, в обращении нужно подробно описать следующие обстоятельства:

  • Периодичность и продолжительность: укажите, носят ли действия повторяющийся характер, сколько длятся, приведите ориентировочную хронологию (даты, периоды).
  • Формы давления: опишите конкретные действия. Например, психологическое и экономическое давление (безосновательное лишение дополнительных выплат, необоснованно неравная оплата, требования уволиться по собственному желанию или перевестись на другую работу и т.п.) и/или создание враждебной атмосферы (изоляция от рабочих процессов, игнорирование, неприглашение на производственные совещания и т.п.);
  • Унижение достоинства: высмеивание, угрозы, унизительные жесты или замечания и т.п.
  • Стороны конфликта: кто именно совершает эти действия (руководитель, коллега или группа лиц) и есть ли свидетели таких действий.
  • Последствия: опишите, как это повлияло на вас — ухудшение здоровья (наличие больничных), снижение работоспособности, моральные страдания или вынужденное изменение образа жизни.
  • Доказательства (при наличии): ссылайтесь на копии приказов или других документов, переписку в мессенджерах, записки, аудиозаписи или свидетельства коллег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]