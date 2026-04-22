  1. В Україні

Скарга на мобінг: що потрібно вказати, щоб розпочали перевірку

12:16, 22 квітня 2026
Щоб відрізнити мобінг від робочого конфлікту й ініціювати перевірку, потрібно довести системність цькування та правильно оформити скаргу з конкретними фактами.
У Держпраці пояснили, як відрізнити мобінг від робочого конфлікту та подати скаргу. Не кожен конфлікт на роботі є проявом мобінгу. Для реагування з боку контролюючих органів важливо правильно оформити звернення та чітко описати ознаки цькування.

Підставою для перевірки є наявність у скарзі конкретних фактів мобінгу, визначених статтею 2-2 Кодексу законів про працю України.

Водночас у разі системного цькування працівники можуть звернутися зі скаргою. Для того щоб інспектори розпочали перевірку, у зверненні необхідно чітко описати ознаки мобінгу відповідно до статті 2-2 Кодексу законів про працю України.

Скаргу можна подати поштою або в електронному вигляді — через email чи онлайн-форму. У зверненні слід зазначити особисті дані заявника, контакти, а також додати підпис і дату.

Що саме написати у скарзі?

Щоб фахівці могли кваліфікувати дії роботодавця чи колег як мобінг, у зверненні потрібно детально описати такі обставини:

  • Періодичність та тривалість: Вкажіть, чи мають дії повторюваний характер, скільки тривають, наведіть орієнтовну хронологію (дати, періоди).
  • Форми тиску: Опишіть конкретні дії. Наприклад, психологічний та економічний тиск (безпідставне позбавлення додаткових виплат, необґрунтована нерівна оплата, вимоги звільнитися за власним бажанням або перевестись на іншу роботу тощо) та/або створення ворожої атмосфери (ізоляція від робочих процесів, ігнорування, незапрошення на виробничі наради тощо);
  • Приниження гідності: (висміювання, погрози, принизливі жести чи зауваження тощо.
  • Сторони конфлікту: Хто саме вчиняє ці дії (керівник, колега чи група осіб) та чи є свідки таких дій.
  • Наслідки: Опишіть, як це вплинуло на вас: погіршення здоров’я (наявність лікарняних), зниження працездатності, моральні страждання або змушена зміна способу життя.
  • Докази (за наявності): Посилайтесь на копії наказів чи інших документів, листування у месенджерах, записки, аудіозаписи або свідчення колег.

