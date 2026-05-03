  1. В мире

В Лондоне неизвестный из автомобиля открыл огонь по людям — ранены четверо

18:41, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В районе Брикстон неизвестные открыли беспорядочный огонь, полиция разыскивает причастных.
В Лондоне неизвестный из автомобиля открыл огонь по людям — ранены четверо
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В районе Брикстон на юге Лондона произошла стрельба из автомобиля, в результате которой ранения получили четверо человек. Об инциденте сообщает Sky News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации полиции, сообщение о выстрелах поступило в 1:14 ночи. Правоохранители и экстренные службы прибыли на место уже через несколько минут.

Следствие установило, что все пострадавшие получили огнестрельные ранения в результате беспорядочной стрельбы. Наиболее тяжело пострадал 25-летний мужчина. Еще трое — в возрасте 21, 47 и 70 лет — получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Лондонская служба скорой помощи сообщила, что двух пострадавших доставили в крупный травматологический центр, еще двоих — в местную больницу.

На данный момент задержаний по делу не было. Полиция устанавливает лиц, причастных к стрельбе.

Руководитель расследования, главный инспектор-детектив Аллам Бхангу назвал инцидент «актом беспорядочного насилия» и заявил, что в ближайшие дни в районе усилят полицейское присутствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нападение Великобритания обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]