В Лондоне неизвестный из автомобиля открыл огонь по людям — ранены четверо

В районе Брикстон неизвестные открыли беспорядочный огонь, полиция разыскивает причастных.

В районе Брикстон на юге Лондона произошла стрельба из автомобиля, в результате которой ранения получили четверо человек. Об инциденте сообщает Sky News.

По информации полиции, сообщение о выстрелах поступило в 1:14 ночи. Правоохранители и экстренные службы прибыли на место уже через несколько минут.

Следствие установило, что все пострадавшие получили огнестрельные ранения в результате беспорядочной стрельбы. Наиболее тяжело пострадал 25-летний мужчина. Еще трое — в возрасте 21, 47 и 70 лет — получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Лондонская служба скорой помощи сообщила, что двух пострадавших доставили в крупный травматологический центр, еще двоих — в местную больницу.

На данный момент задержаний по делу не было. Полиция устанавливает лиц, причастных к стрельбе.

Руководитель расследования, главный инспектор-детектив Аллам Бхангу назвал инцидент «актом беспорядочного насилия» и заявил, что в ближайшие дни в районе усилят полицейское присутствие.

