У Лондоні невідомий з авто відкрив вогонь по людях – поранені четверо людей

У районі Брікстон невідомі відкрили безладний вогонь, поліція розшукує причетних.

У районі Брікстон на півдні Лондона сталася стрілянина з автомобіля, внаслідок якої поранення дістали четверо людей. Про інцидент повідомляє Sky News.

За інформацією поліції, повідомлення про постріли надійшло о 1:14 ночі. Правоохоронці та екстрені служби прибули на місце вже за кілька хвилин.

Слідство встановило, що всі потерпілі зазнали вогнепальних поранень унаслідок безладної стрілянини. Найважче постраждав 25-річний чоловік. Ще троє — віком 21, 47 та 70 років — отримали поранення, які не становлять загрози для життя.

Лондонська служба швидкої допомоги повідомила, що двох постраждалих доправили до великого травматологічного центру, ще двох — до місцевої лікарні.

Станом на зараз затримань у справі не було. Поліція встановлює осіб, причетних до стрілянини.

Керівник розслідування, головний інспектор-детектив Аллам Бхангу назвав інцидент «актом безрозбірливого насильства» та заявив, що найближчими днями в районі посилять поліцейську присутність.

