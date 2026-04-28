ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на 2026 год вопросы военно-врачебной экспертизы, отсрочки от призыва и процедур мобилизации остаются одними из самых конфликтных в правоприменительной практике. Законодательные изменения последних лет, в частности отмена статуса «ограниченно годен», цифровизация воинского учета и обновление подзаконных актов, существенно изменили порядок взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответственно, формируется и новая судебная практика, уточняющая границы полномочий ТЦК и ВЛК, а также определяющая подходы к защите прав военнообязанных.

В данном материале рассматриваем пять ключевых вопросов, которые чаще всего возникают у граждан в 2026 году, и анализируем актуальные подходы законодательства и судебной практики.

Могут ли мобилизовать, если ВЛК признала ограниченно годным?

Статус «ограниченно годен к военной службе» больше не применяется. Он был отменен после вступления в силу Закона Украины № 3621-IX 4 мая 2024 года. После изменений военно-врачебные комиссии (ВЛК) определяют пригодность к службе по новой системе заключений.

На данный момент ВЛК может принять одно из трех основных заключений:

Годен к военной службе — лицо может быть мобилизовано в боевые подразделения.

Годен к службе в воинских частях обеспечения — возможно прохождение службы в тыловых или специализированных подразделениях, в частности в логистических структурах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях связи, охраны, а также в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Непригоден к военной службе с исключением с воинского учета — в таком случае лицо не подлежит мобилизации.

Если гражданин имеет старое заключение ВЛК — «ограниченно годен» или формулировку «непригоден в мирное время, ограниченно годен в военное время», он должен пройти повторный медицинский осмотр.

Пример судебной практики

Важное решение для лиц, которых ранее признали ограниченно годными — это постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2025 года по делу № 754/14932/24. После вступления в силу Закона № 3621-IX от 21 марта 2024 года лица, признанные ограниченно годными, обязаны были пройти повторную ВЛК до 04.02.2025. Однако это возможно только по направлению ТЦК, а направление выдается после вызова повестке. Без надлежащей повестки и направления обязанности проходить ВЛК именно в этот день не возникает.

В то же время п. 2 разд. II Заключительных положений Закона № 3621-IX в редакции от 12.02.2025 определяет, что лица 25-60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе в военное время до 05.06.2025, обязаны самостоятельно повторно пройти медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе. (Постановление Винницкого городского суда по делу № 127/29879/25.)

Стоит отметить, что осталось немногим более месяца до истечения срока привлечения к административной ответственности за несвоевременное прохождение ВЛК, которую лица со статусом «ограниченно годен» должны были пройти до 5 июня 2025 года по собственной инициативе. Соответственно, начиная с 6 июня 2026 года, независимо от того, когда именно после этой даты ТЦК сможет выявить факт такого правонарушения, привлечение к административной ответственности уже будет невозможным. Это прямо вытекает из статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает, что после окончания сроков давности дело об административном правонарушении не может быть начато, а начатое дело подлежит немедленному прекращению.

Может ли ТЦК и СП отказать в предоставлении отсрочки, если у лица отсутствует актуальное заключение ВЛК?

Отсутствие заключения военно-врачебной комиссии или неактуальность данных о состоянии здоровья в военно-учетном документе не является законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Исчерпывающий перечень оснований для получения права на отсрочку регулируется статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Эта статья не содержит условия об обязательном прохождении ВЛК для получения отсрочки. Если в ТЦК предоставлены документы, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины № 560, комиссия обязана принять решение.

Прохождение ВЛК и получение отсрочки — это две разные правовые процедуры. Непрохождение медицинского осмотра может быть основанием для административной ответственности, то есть штрафа, но не может аннулировать право на отсрочку, гарантированное законом.

Пример судебной практики

Решением от 05.11.2025 № 560/5797/25 Хмельницкий окружной административный суд подтвердил, что ТЦК не имеет права ставить реализацию права на отсрочку в зависимость от дополнительных факторов, таких как обновление данных или прохождение медицинской комиссии.

Также Запорожский окружной админсуд по делу № 280/3862/24 от 05.07.2024 отменил отказ ТЦК в отсрочке по уходу за матерью с инвалидностью I группы и обязал ТЦК ее предоставить. Непрохождение ВЛК — не основание для отказа в отсрочке в соответствии со ст. 19 Конституции и Порядком № 1487.

Можно ли обжаловать решение ВЛК и как это сделать?

Законодательство предусматривает два основных механизма пересмотра таких решений: административный (досудебный) и судебный.

Первым шагом обычно является обращение в вышестоящую военно-врачебную комиссию. В зависимости от уровня комиссии это может быть областная, региональная или Центральная военно-врачебная комиссия. Жалоба подается в течение 30 дней со дня получения постановления ВЛК. В жалобе необходимо изложить причины несогласия с решением и приложить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья. Вышестоящая комиссия имеет право назначить повторный медицинский осмотр или пересмотреть заключение нижестоящей ВЛК.

Если лицо не соглашается с решением комиссии или вышестоящая ВЛК оставила жалобу без удовлетворения, возможно обращение в суд. Для этого подается административный иск в окружной административный суд по месту жительства или по месту нахождения соответствующего органа.

Сроки обращения в суд составляют:

6 месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав;

3 месяца после получения ответа от вышестоящей ВЛК, если перед этим подавалась досудебная жалоба.

Для обжалования решения ВЛК необходимо собрать медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья. Это могут быть выписки из медицинских карт, эпикризы, результаты анализов, заключения врачей-специалистов или результаты обследований. Копии документов желательно заверить надписью «Согласно оригиналу».

В жалобе или иске важно четко указать основания обжалования, например: неполный медицинский осмотр, отсутствие обязательных специалистов, игнорирование медицинских документов или нарушение процедуры проведения медицинского осмотра.

В таких делах суд не устанавливает медицинский диагноз и не заменяет собой военно-врачебную комиссию. Задача суда — проверить, была ли соблюдена процедура проведения медицинского осмотра и принятия решения.

В частности, суд оценивает, были ли проведены все необходимые медицинские обследования, принимали ли участие в осмотре предусмотренные врачи-специалисты, учла ли комиссия предоставленные медицинские документы, был ли соблюден установленный порядок принятия решения. В случае установления нарушений суд может отменить решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

Пример судебной практики

Николаевский окружной админсуд от 26 февраля 2026 года по делу № 400/11163/25 признал противоправным и отменил решение ВЛК. Истец прошел ВЛК на базе городской больницы. Комиссия признала его годным к военной службе. Главное нарушение, которое установил суд, заключается в том, что медицинский осмотр проведен не в полном объеме. Не были проведены обязательные лабораторные и инструментальные исследования, предусмотренные п. 3.4 Положения № 402.

Суд прямо указал, что такое неполное обследование является существенным процедурным нарушением, которое могло повлиять на правильность заключения о пригодности. Поэтому решение ВЛК отменено.

Имеет ли право ТЦК направлять на ВЛК лицо, которое уже подало документы на отсрочку, но решение по ней еще не принято?

Юридическая ситуация неоднозначна, но судебная практика все чаще становится на сторону военнообязанных. Согласно нормам законодательства и актуальной судебной практике, ответ зависит от очередности действий ТЦК и СП.

Если лицо подало заявление и подтверждающие документы согласно Постановлению КМУ № 560, комиссия при ТЦК обязана сначала рассмотреть это заявление. Принудительное направление на ВЛК до принятия решения об отсрочке часто признается судами как нарушение процедуры, поскольку право на отсрочку является первичным и определяет, подлежит ли лицо призыву вообще.

ТЦК и СП часто апеллируют к тому, что прохождение медицинского осмотра является обязанностью гражданина по обновлению данных и ведению воинского учета. Они утверждают, что направление на ВЛК не является мобилизацией, а лишь определением пригодности, поэтому оно может происходить параллельно с рассмотрением отсрочки.

Отказ от прохождения ВЛК почти гарантированно приведет к составлению протокола и вынесению постановления о штрафе по ст. 210-1 КУоАП. Чтобы доказать свою правоту, придется обжаловать этот штраф в суде. Суд может отменить его, если подтвердит, что ТЦК игнорировал заявление на отсрочку и нарушил очередность процедур.

Пример судебной практики

В постановлении Второго апелляционного административного суда от 13 января 2026 года по делу № 643/12121/25 суд признал постановление ТЦК противоправным и прекратил производство по делу об административном правонарушении. Лица с действующей отсрочкой (бронированием) не подлежат направлению на ВЛК в соответствии с п. 63 Порядка № 560. Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации не завершился, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда они принимаются на службу по контракту или самостоятельно изъявили желание пройти ВЛК.

Суд прямо отметил, что это правило распространяется как на лиц с действующей отсрочкой/бронированием, так и на тех, кто находится в процессе оформления такой отсрочки.

Законна ли отказ ТЦК и СП дистанционно внести данные о лице в Реестр «Обериг», если из-за их отсутствия консульство отказывает в оформлении заграничного паспорта?

Все чаще возникают споры по ситуации, когда гражданин Украины находится за границей и не может оформить заграничный паспорт из-за отсутствия его данных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В таких случаях территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) нередко отказываются вносить данные дистанционно и требуют личной явки.

Как правило, ТЦК настаивают на необходимости личного прибытия гражданина для постановки на воинский учет или актуализации данных. Такая позиция обосновывается требованиями воинского учета и необходимостью проверки документов. Однако в практических ситуациях это приводит к проблемам для граждан, находящихся за границей и не имеющих возможности получить консульские услуги из-за отсутствия их данных в реестре.

Если лицо уже идентифицировано государством через другие государственные реестры — например, имеет паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов — государство фактически владеет достаточным объемом данных для его идентификации. В таких случаях требование обязательно прибыть из-за границы только для технического внесения данных в реестр может признаваться непропорциональным.

Пример судебной практики

Одесский окружной административный суд решением от 12.02.2026 № 420/38061/25 признал противоправным бездействие ТЦК, который отказывался внести данные военнообязанного в реестр «Обериг» без его личной явки.

Истец, в настоящее время находящийся в Швейцарии, столкнулся с невозможностью оформить заграничный паспорт, так как в приложении «Резерв+» не было информации о его нахождении на учете. ТЦК игнорировал заявление о внесении данных на основании предоставленного временного удостоверения от 2019 года, настаивая на обязательном личном прибытии в учреждение.

Суд отметил, что требование личного присутствия для технического внесения уже документально подтвержденных сведений в электронную базу является безосновательным. Законодательство в условиях военного положения предусматривает механизмы дистанционного уточнения данных через электронный кабинет или почтовое обращение.

Наличие фото и статуса в «Резерв+» свидетельствует об успешной идентификации лица через взаимодействие реестров, что опровергает доводы ТЦК о невозможности установить личность дистанционно. Суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины о внесении сведений в систему «Обериг» без требования его личной явки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.