  1. В Украине

Как работнику предоставить новому работодателю доступ к электронной трудовой книжке — разъяснение ПФУ

18:23, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Пенсионном фонде объяснили, как работает доступ к электронной трудовой книжке после смены места работы и какие данные могут использовать работодатели.
Как работнику предоставить новому работодателю доступ к электронной трудовой книжке — разъяснение ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснили, как работнику, который уже устроился на новое место работы, предоставить работодателю доступ к своей электронной трудовой книжке, если предыдущий страхователь уже подал ее на оцифровку в Пенсионный фонд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Где хранятся данные о трудовой деятельности

В персональном электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины информация о трудовой деятельности доступна в разделе «Электронная трудовая книжка».

В нем предусмотрены три основные вкладки:

  1. «Записи трудовой книжки (по СПОВ)» — содержит данные, представленные работодателями в отчетности.
  2. «Оцифрованная ЭТК» — отображает результаты оцифровки трудовой книжки и подтверждающих документов.
  3. «Сканкопии трудовой книжки» — хранит загруженные отсканированные документы.

Как предоставить доступ работодателю

Для того чтобы новый работодатель мог получить информацию из электронной трудовой книжки, работнику необходимо самостоятельно сформировать разрешение на доступ.

В системе нужно:

  • в разделе «Доступ к ЭТК» выбрать функцию «Добавить»;
  • указать код ЕГРПОУ работодателя вручную;
  • название страхователя подтягивается автоматически из реестра;
  • убедиться, что запись имеет статус «актуальная».

После этого работодатель сможет получать электронные сведения только при условии, что работник дал на это согласие.

Какие документы может получить работодатель

Данные из электронной трудовой книжки могут использоваться для подтверждения трудового стажа при трудоустройстве или для представления в государственные органы.

Для этого формируется электронный документ «Сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц» через сервис «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

Как определяется страховой стаж

В ПФУ пояснили, что общий страховой стаж формируется автоматически:

  • с 1 января 2004 года — по данным реестра застрахованных лиц;
  • до 1 января 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и подтверждающих документов.

Отдельно в системе доступна выписка из Реестра застрахованных лиц, где можно просмотреть детализированные данные о стаже в разрезе месяцев за разные периоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПФУ трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]