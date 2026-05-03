Как работнику предоставить новому работодателю доступ к электронной трудовой книжке — разъяснение ПФУ

В Пенсионном фонде объяснили, как работает доступ к электронной трудовой книжке после смены места работы и какие данные могут использовать работодатели.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснили, как работнику, который уже устроился на новое место работы, предоставить работодателю доступ к своей электронной трудовой книжке, если предыдущий страхователь уже подал ее на оцифровку в Пенсионный фонд.

Где хранятся данные о трудовой деятельности

В персональном электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины информация о трудовой деятельности доступна в разделе «Электронная трудовая книжка».

В нем предусмотрены три основные вкладки:

«Записи трудовой книжки (по СПОВ)» — содержит данные, представленные работодателями в отчетности. «Оцифрованная ЭТК» — отображает результаты оцифровки трудовой книжки и подтверждающих документов. «Сканкопии трудовой книжки» — хранит загруженные отсканированные документы.

Как предоставить доступ работодателю

Для того чтобы новый работодатель мог получить информацию из электронной трудовой книжки, работнику необходимо самостоятельно сформировать разрешение на доступ.

В системе нужно:

в разделе «Доступ к ЭТК» выбрать функцию «Добавить»;

указать код ЕГРПОУ работодателя вручную;

название страхователя подтягивается автоматически из реестра;

убедиться, что запись имеет статус «актуальная».

После этого работодатель сможет получать электронные сведения только при условии, что работник дал на это согласие.

Какие документы может получить работодатель

Данные из электронной трудовой книжки могут использоваться для подтверждения трудового стажа при трудоустройстве или для представления в государственные органы.

Для этого формируется электронный документ «Сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц» через сервис «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

Как определяется страховой стаж

В ПФУ пояснили, что общий страховой стаж формируется автоматически:

с 1 января 2004 года — по данным реестра застрахованных лиц;

до 1 января 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и подтверждающих документов.

Отдельно в системе доступна выписка из Реестра застрахованных лиц, где можно просмотреть детализированные данные о стаже в разрезе месяцев за разные периоды.

