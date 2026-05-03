Як працівнику надати новому роботодавцю доступ до електронної трудової книжки — роз’яснення ПФУ

У Пенсійному фонді пояснили, як працює доступ до електронної трудової книжки після зміни місця роботи та які дані можуть використовувати роботодавці.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області роз’яснили, як працівнику, який уже влаштувався на нове місце роботи, надати роботодавцю доступ до своєї електронної трудової книжки, якщо попередній страхувальник уже подав її на оцифрування до Пенсійного фонду.

Де зберігаються дані про трудову діяльність

У персональному електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України інформація про трудову діяльність доступна в розділі «Електронна трудова книжка».

У ньому передбачено три основні вкладки:

«Записи трудової книжки (за СПОВ)» — містить дані, подані роботодавцями у звітності. «Відцифрована ЕТК» — відображає результати оцифрування трудової книжки та підтвердних документів. «Сканкопії трудової книжки» — зберігає завантажені скановані документи.

Як надати доступ роботодавцю

Для того щоб новий роботодавець міг отримати інформацію з електронної трудової книжки, працівнику необхідно самостійно сформувати дозвіл на доступ.

У системі потрібно:

у розділі «Доступ до ЕТК» обрати функцію «Додати»;

вказати код ЄДРПОУ роботодавця вручну;

назва страхувальника підтягується автоматично з реєстру;

переконатися, що запис має статус «актуальний».

Після цього роботодавець зможе отримувати електронні відомості лише за умови, що працівник надав таку згоду.

Які документи може отримати роботодавець

Дані з електронної трудової книжки можуть використовуватися для підтвердження трудового стажу при працевлаштуванні або для подання до державних органів.

Для цього формується електронний документ «Відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб» через сервіс «Запит на отримання електронних документів» у розділі «Комунікації з ПФУ».

Як визначається страховий стаж

У ПФУ пояснили, що загальний страховий стаж формується автоматично:

з 1 січня 2004 року — за даними реєстру застрахованих осіб;

до 1 січня 2004 року — за результатами оцифрування трудової книжки та підтвердних документів.

Окремо в системі доступний витяг з Реєстру застрахованих осіб, де можна переглянути деталізовані дані про стаж у розрізі місяців за різні періоди.

