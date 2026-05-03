  1. В Україні

Як працівнику надати новому роботодавцю доступ до електронної трудової книжки — роз’яснення ПФУ

18:23, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонді пояснили, як працює доступ до електронної трудової книжки після зміни місця роботи та які дані можуть використовувати роботодавці.
Як працівнику надати новому роботодавцю доступ до електронної трудової книжки — роз’яснення ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області роз’яснили, як працівнику, який уже влаштувався на нове місце роботи, надати роботодавцю доступ до своєї електронної трудової книжки, якщо попередній страхувальник уже подав її на оцифрування до Пенсійного фонду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Де зберігаються дані про трудову діяльність

У персональному електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України інформація про трудову діяльність доступна в розділі «Електронна трудова книжка».

У ньому передбачено три основні вкладки:

  1. «Записи трудової книжки (за СПОВ)» — містить дані, подані роботодавцями у звітності.
  2. «Відцифрована ЕТК» — відображає результати оцифрування трудової книжки та підтвердних документів.
  3. «Сканкопії трудової книжки» — зберігає завантажені скановані документи.

Як надати доступ роботодавцю

Для того щоб новий роботодавець міг отримати інформацію з електронної трудової книжки, працівнику необхідно самостійно сформувати дозвіл на доступ.

У системі потрібно:

  • у розділі «Доступ до ЕТК» обрати функцію «Додати»;
  • вказати код ЄДРПОУ роботодавця вручну;
  • назва страхувальника підтягується автоматично з реєстру;
  • переконатися, що запис має статус «актуальний».

Після цього роботодавець зможе отримувати електронні відомості лише за умови, що працівник надав таку згоду.

Які документи може отримати роботодавець

Дані з електронної трудової книжки можуть використовуватися для підтвердження трудового стажу при працевлаштуванні або для подання до державних органів.

Для цього формується електронний документ «Відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб» через сервіс «Запит на отримання електронних документів» у розділі «Комунікації з ПФУ».

Як визначається страховий стаж

У ПФУ пояснили, що загальний страховий стаж формується автоматично:

  • з 1 січня 2004 року — за даними реєстру застрахованих осіб;
  • до 1 січня 2004 року — за результатами оцифрування трудової книжки та підтвердних документів.

Окремо в системі доступний витяг з Реєстру застрахованих осіб, де можна переглянути деталізовані дані про стаж у розрізі місяців за різні періоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглянути заяву про відстрочку від мобілізації з-за кордону

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглядати заяву про відстрочку, подану через консульство України в країні перебування.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]