Генеральный прокурор Руслан Кравченко о теракте в Киеве: следствие установило полную хронологию событий и личность нападавшего

Генеральный прокурор обнародовал подробности расследования теракта в Киеве: нападавший действовал по заранее подготовленному плану.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установило полную картину событий теракта, произошедшего в Киеве неделю назад, а также составило подробный профиль нападавшего.

Таким образом, по данным следствия, мужчина 1968 года рождения является уроженцем Москвы, военным пенсионером и майором в отставке. В 1992-2005 годах он проходил службу в Вооруженных силах Украины на должностях, связанных с обслуживанием автомобильной техники. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута.

Сообщается, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, однако имел в собственности зарегистрированное оружие — два карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение на оружие, по данным следствия, было получено на основании журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Законность выдачи документов в настоящее время проверяет Служба безопасности Украины.

Анализ мобильного телефона погибшего, по словам генпрокурора, выявил признаки подготовки к массовому расстрелу. На видеозаписях зафиксированы тренировки с оружием, в частности отработка его приведения в боевую готовность и прицельной стрельбы.

В своих записях мужчина, как отмечается, использовал агрессивную лексику, высказывал язык вражды в отношении украинцев, обзывал людей оскорбительными словами, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию.

Личный конфликт с одним из соседей, которого он называл «директором шестого», стал, по версии следствия, одним из ключевых факторов эскалации. Именно этот сосед стал первой жертвой нападения.

Триггером событий 18 апреля, по данным следствия, стала ссора из-за домофона, который мужчина отремонтировал самостоятельно, однако из-за этого часть жильцов лишилась возможности попасть в дом.

После конфликта у подъезда он открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек. После этого поднялся в квартиру, взял огнестрельное оружие, поджог помещение и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

Возле дома погибли сосед и таксист. Также ранения получили сын погибшего, его жена, ее сестра и дворник, который пытался прикрыть ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных ранений.

После этого мужчина продолжил движение в направлении магазина, где также открыл огонь, убил еще двух человек и ранил пятерых. Во время событий он предупреждал отдельных прохожих о стрельбе, чтобы те покинули место.

В магазине нападавший также угрожал людям оружием и убил сотрудника заведения. После этого он забаррикадировался с заложниками в помещении пункта обмена валюты и потребовал вызвать переговорщика, угрожая открыть огонь по дверям. По данным следствия, деньги его не интересовали.

Свои действия он оправдывал якобы самообороной от группового нападения, а также ссылался на свой военный опыт. Во время инцидента он демонстрировал циничные высказывания в отношении погибших.

Во время штурма спецподразделением нападавший был ликвидирован.

В результате перестрелки погибли семь человек, еще семь пострадавших находятся в больнице.

Следствие проверяло возможные связи нападавшего со спецслужбами России, однако на данный момент таких подтверждений не выявлено.

Окончательные выводы относительно мотивов и психического состояния мужчины будут сделаны после проведения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

