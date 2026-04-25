Генпрокурор Руслан Кравченко про теракт у Києві: слідство встановило повну хронологію подій та портрет особистості нападника

Генпрокурор оприлюднив деталі розслідування теракту в Києві, нападник діяв із заздалегідь підготовленим планом.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну картину подій теракту, який стався в Києві тиждень тому, а також склало детальний профіль нападника.

Таким чином, за даними слідства, чоловік 1968 року народження є уродженцем Москви, військовим пенсіонером та майором у відставці. У 1992-2005 роках він проходив службу в Збройних силах України на посадах, пов’язаних з обслуговуванням автомобільної техніки. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута.

Повідомляється, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, однак мав у власності зареєстровану зброю — два карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю, за даними слідства, був отриманий на підставі журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Законність видачі документів наразі перевіряє Служба безпеки України.

Аналіз мобільного телефону загиблого, за словами генпрокурора, виявив ознаки підготовки до масового розстрілу. На відеозаписах зафіксовано тренування зі зброєю, зокрема відпрацювання її приведення у бойову готовність і прицільної стрільби.

У своїх записах чоловік, як зазначається, використовував агресивну лексику, висловлював мову ворожнечі щодо українців, називав людей образливими словами, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства.

Особистий конфлікт із одним із сусідів, якого він називав «директором шостого», став, за версією слідства, одним із ключових чинників ескалації. Саме цей сусід став першою жертвою нападу.

Тригером подій 18 квітня, за даними слідства, стала суперечка через домофон, який чоловік відремонтував самостійно, однак через це частина мешканців втратила можливість потрапити до будинку.

Після конфлікту біля під’їзду він відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Після цього піднявся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

Біля будинку загинули сусід та таксист. Також поранень зазнали син загиблого, його дружина, її сестра та двірник, який намагався прикрити дитину. Згодом сестра та двірник померли внаслідок отриманих поранень.

Після цього чоловік продовжив рух у напрямку магазину, де також відкривав вогонь, убив ще двох осіб та поранив п’ятьох. Під час подій він попереджав окремих перехожих про стрілянину, щоб ті залишили місце.

У магазині нападник також погрожував людям зброєю та вбив працівника закладу. Після цього він забарикадувався із заручниками в приміщенні пункту обміну валют і вимагав викликати переговорника, погрожуючи відкрити вогонь по дверях. За даними слідства, грошові кошти його не цікавили.

Свої дії він виправдовував нібито самозахистом від групового нападу, а також посилався на свій військовий досвід. Під час інциденту він демонстрував цинічні висловлювання щодо загиблих.

Під час штурму спецпідрозділом нападника було ліквідовано.

Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще семеро постраждалих перебувають у лікарні.

Слідство перевіряло можливі зв’язки нападника зі спецслужбами Росії, однак на цей момент таких підтверджень не виявлено.

Остаточні висновки щодо мотивів та психічного стану чоловіка будуть зроблені після проведення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

