  1. В Украине

Почему бизнес не может одновременно иметь статус резидента Дефенс Сити и Дия Сити — разъяснение

22:30, 3 мая 2026
Какие налоговые льготы действуют для оборонных предприятий и какие условия нужно выполнить, чтобы ими воспользоваться.
Юридические лица в Украине не могут одновременно иметь статус резидента Дефенс Сити и Дия Сити. Это одно из ключевых условий применения налоговых льгот для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующие нормы предусмотрены Законом Украины №4577-ІХ, который вступил в силу в октябре 2025 года. Документ вводит правовой режим «Дефенс Сити» для стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса.

Для резидентов этого режима предусмотрены налоговые, таможенные и регуляторные льготы. В частности, компании временно освобождаются от уплаты налога на прибыль — до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в ЕС.

Чтобы воспользоваться освобождением от налога на прибыль, предприятия должны выполнить несколько требований:

  • получить статус резидента Дефенс Сити;
  • не быть резидентом Дия Сити;
  • реинвестировать прибыль в развитие производства, технологий или материально-технической базы;
  • не выплачивать дивиденды (за исключением выплат в пользу государства).

Льготный режим действует только при одновременном соблюдении всех критериев.

Таким образом, компании должны выбирать между двумя специальными режимами — Дефенс Сити или Дия Сити. Совмещение этих статусов законодательством не предусмотрено, а значит делает невозможным применение налоговых льгот.

