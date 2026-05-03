Почему бизнес не может одновременно иметь статус резидента Дефенс Сити и Дия Сити — разъяснение

Какие налоговые льготы действуют для оборонных предприятий и какие условия нужно выполнить, чтобы ими воспользоваться.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юридические лица в Украине не могут одновременно иметь статус резидента Дефенс Сити и Дия Сити. Это одно из ключевых условий применения налоговых льгот для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующие нормы предусмотрены Законом Украины №4577-ІХ, который вступил в силу в октябре 2025 года. Документ вводит правовой режим «Дефенс Сити» для стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса.

Для резидентов этого режима предусмотрены налоговые, таможенные и регуляторные льготы. В частности, компании временно освобождаются от уплаты налога на прибыль — до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в ЕС.

Чтобы воспользоваться освобождением от налога на прибыль, предприятия должны выполнить несколько требований:

получить статус резидента Дефенс Сити;

не быть резидентом Дия Сити;

реинвестировать прибыль в развитие производства, технологий или материально-технической базы;

не выплачивать дивиденды (за исключением выплат в пользу государства).

Льготный режим действует только при одновременном соблюдении всех критериев.

Таким образом, компании должны выбирать между двумя специальными режимами — Дефенс Сити или Дия Сити. Совмещение этих статусов законодательством не предусмотрено, а значит делает невозможным применение налоговых льгот.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.