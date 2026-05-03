В Японии мужчину осудили за публикацию спойлеров к аниме

23:00, 3 мая 2026
Суд признал детальные пересказы нарушением авторских прав и назначил условный срок и штраф.
В Японии 39-летнего мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы за публикацию спойлеров к аниме и фильмам. Соответствующее решение принял суд, сообщает издание Asahi Shimbun.

По данным следствия, мужчина размещал на собственном сайте подробные текстовые пересказы популярных фильмов и сериалов, в частности «Годзилла: Минус один» и «Повелитель». В материалах содержались полные описания сюжета, расшифровки диалогов и ключевые сцены.

Суд пришел к выводу, что такие тексты фактически воспроизводят содержание произведений и являются формой адаптации, которая требует разрешения правообладателя. Аргументы защиты о том, что без видео и звука невозможно полностью передать сюжет, суд не поддержал. Дополнительным отягчающим фактором стало размещение рекламы на страницах с пересказами.

Суд назначил мужчине 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Если в течение этого времени он не нарушит закон, наказание не будет исполнено. Также его обязали уплатить штраф в размере 1 миллиона иен (примерно 6,3 тысячи долларов).

