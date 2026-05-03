Верховний суд Канади підтримав закон про відповідальність за розголошення секретних даних

Суд відхилив позов професора права та визнав, що обмеження для членів парламентського комітету не порушують свободу слова.

Верховний суд Канади визнав конституційним закон про національну безпеку, який передбачає кримінальну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Рішення ухвалили більшістю голосів, відхиливши позов професора права з провінції Онтаріо, повідомляє Courthouse News.

Йдеться про закон 2017 року — Act on the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP), який регулює діяльність парламентського комітету з нагляду за спецслужбами. Позивач, професор Раян Алфорд, стверджував, що документ порушує свободу слова парламентарів і може стримувати їх від викриття можливих порушень прав людини.

Позиція суду

Верховний суд дійшов висновку, що парламент має право самостійно визначати межі своїх привілеїв. Суддя Малкольм Роу зазначив, що обмеження стосуються лише членів спеціального комітету й не впливають на свободу слова в парламенті загалом.

Закон передбачає створення комітету, який контролює діяльність у сфері національної безпеки та розвідки — зокрема аналізує закони, політики, бюджети й адміністративні процедури.

Суть суперечки

Члени комітету, погоджуючись на участь, фактично відмовляються від частини парламентського імунітету. За розголошення секретної інформації їм може загрожувати до 14 років ув’язнення.

На думку Алфорда, це створює ризик переслідування та обмежує можливість парламентарів вільно висловлюватися. Спочатку суд першої інстанції підтримав його позицію, однак апеляційний суд скасував це рішення.

Під час слухань у Верховному суді представники уряду наполягали, що участь у комітеті є добровільною, а отже парламентарі свідомо погоджуються на обмеження своїх прав.

Окрема думка судді

Єдиною, хто не підтримала рішення більшості, стала суддя Сюзан Коте. У своїй окремій думці вона заявила, що закон підриває принцип поділу влади та звужує парламентські повноваження значно ширше, ніж це виглядає.

За її словами, такі обмеження можуть завадити депутатам повноцінно представляти інтереси виборців, особливо у питаннях, що мають суспільне значення.

