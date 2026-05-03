  1. В Україні

Отримали спадщину від дядька чи тітки — які податки доведеться сплатити

23:59, 3 травня 2026
Які податки діють для спадщини від родичів не першого чи другого ступеня спорідненості.
Отримання нерухомості у спадщину від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про спадщину від дядька, тітки, двоюрідних братів і сестер, вітчима, мачухи чи прародичів.

Скільки потрібно сплатити

Для фізичних осіб-резидентів України діють такі ставки:

  • податок на доходи фізичних осіб — 5%;
  • військовий збір — 5%.

Загалом це становить 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.

Хто є платником

Податок сплачує особа, яка отримує спадщину. Обов’язок виникає з моменту набуття права власності на нерухомість.

Як сплатити податок

Передбачено два варіанти:

1. До нотаріального оформлення

  • декларацію подавати не потрібно;
  • нотаріус передає інформацію про дохід і сплату податків до податкової служби.

2. Після оформлення спадщини

Якщо податок не сплачено одразу, необхідно:

  • подати річну декларацію до 1 травня наступного року;
  • самостійно визначити суму податку;
  • сплатити її до 1 серпня.

Декларацію можна подати через електронний кабінет платника податків або особисто в податковому органі.

Приклад розрахунку

Якщо вартість квартири становить 1,8 млн грн:

  • ПДФО — 90 тис. грн;
  • військовий збір — 90 тис. грн.

Загалом до сплати — 180 тис. грн.

Відповідальність

У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків передбачені штрафи та нарахування пені.

