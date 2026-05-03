Отримали спадщину від дядька чи тітки — які податки доведеться сплатити
Отримання нерухомості у спадщину від родичів, які не належать до першого чи другого ступеня спорідненості, підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Йдеться, зокрема, про спадщину від дядька, тітки, двоюрідних братів і сестер, вітчима, мачухи чи прародичів.
Скільки потрібно сплатити
Для фізичних осіб-резидентів України діють такі ставки:
- податок на доходи фізичних осіб — 5%;
- військовий збір — 5%.
Загалом це становить 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.
Хто є платником
Податок сплачує особа, яка отримує спадщину. Обов’язок виникає з моменту набуття права власності на нерухомість.
Як сплатити податок
Передбачено два варіанти:
1. До нотаріального оформлення
- декларацію подавати не потрібно;
- нотаріус передає інформацію про дохід і сплату податків до податкової служби.
2. Після оформлення спадщини
Якщо податок не сплачено одразу, необхідно:
- подати річну декларацію до 1 травня наступного року;
- самостійно визначити суму податку;
- сплатити її до 1 серпня.
Декларацію можна подати через електронний кабінет платника податків або особисто в податковому органі.
Приклад розрахунку
Якщо вартість квартири становить 1,8 млн грн:
- ПДФО — 90 тис. грн;
- військовий збір — 90 тис. грн.
Загалом до сплати — 180 тис. грн.
Відповідальність
У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податків передбачені штрафи та нарахування пені.
