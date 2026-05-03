  1. В Украине

Получили наследство от дяди или тети — какие налоги придется заплатить

23:59, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие налоги действуют для наследства от родственников не первой или второй степени родства.
Получили наследство от дяди или тети — какие налоги придется заплатить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение недвижимости в наследство от родственников, которые не относятся к первой или второй степени родства, подлежит налогообложению на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от дяди, тети, двоюродных братьев и сестер, отчима, мачехи или прародителей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сколько нужно заплатить

Для физических лиц — резидентов Украины действуют такие ставки:

  • налог на доходы физических лиц — 5%;
  • военный сбор — 5%.

В целом это составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.

Кто является плательщиком

Налог уплачивает лицо, которое получает наследство. Обязанность возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость.

Как уплатить налог

Предусмотрены два варианта:

1. До нотариального оформления

  • декларацию подавать не нужно;
  • нотариус передает информацию о доходе и уплате налогов в налоговую службу.

2. После оформления наследства

Если налог не был уплачен сразу, необходимо:

  • подать годовую декларацию до 1 мая следующего года;
  • самостоятельно определить сумму налога;
  • уплатить ее до 1 августа.

Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

Пример расчета

Если стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн:

  • НДФЛ — 90 тыс. грн;
  • военный сбор — 90 тыс. грн.

В целом к уплате — 180 тыс. грн.

Ответственность

В случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налогов предусмотрены штрафы и начисление пени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наследство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]