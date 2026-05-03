Получили наследство от дяди или тети — какие налоги придется заплатить
Получение недвижимости в наследство от родственников, которые не относятся к первой или второй степени родства, подлежит налогообложению на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от дяди, тети, двоюродных братьев и сестер, отчима, мачехи или прародителей.
Сколько нужно заплатить
Для физических лиц — резидентов Украины действуют такие ставки:
- налог на доходы физических лиц — 5%;
- военный сбор — 5%.
В целом это составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.
Кто является плательщиком
Налог уплачивает лицо, которое получает наследство. Обязанность возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость.
Как уплатить налог
Предусмотрены два варианта:
1. До нотариального оформления
- декларацию подавать не нужно;
- нотариус передает информацию о доходе и уплате налогов в налоговую службу.
2. После оформления наследства
Если налог не был уплачен сразу, необходимо:
- подать годовую декларацию до 1 мая следующего года;
- самостоятельно определить сумму налога;
- уплатить ее до 1 августа.
Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.
Пример расчета
Если стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн:
- НДФЛ — 90 тыс. грн;
- военный сбор — 90 тыс. грн.
В целом к уплате — 180 тыс. грн.
Ответственность
В случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налогов предусмотрены штрафы и начисление пени.
