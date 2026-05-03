Получили наследство от дяди или тети — какие налоги придется заплатить

Какие налоги действуют для наследства от родственников не первой или второй степени родства.

Получение недвижимости в наследство от родственников, которые не относятся к первой или второй степени родства, подлежит налогообложению на общих основаниях. Речь идет, в частности, о наследстве от дяди, тети, двоюродных братьев и сестер, отчима, мачехи или прародителей.

Сколько нужно заплатить

Для физических лиц — резидентов Украины действуют такие ставки:

налог на доходы физических лиц — 5%;

военный сбор — 5%.

В целом это составляет 10% от оценочной стоимости объекта наследства.

Кто является плательщиком

Налог уплачивает лицо, которое получает наследство. Обязанность возникает с момента приобретения права собственности на недвижимость.

Как уплатить налог

Предусмотрены два варианта:

1. До нотариального оформления

декларацию подавать не нужно;

нотариус передает информацию о доходе и уплате налогов в налоговую службу.

2. После оформления наследства

Если налог не был уплачен сразу, необходимо:

подать годовую декларацию до 1 мая следующего года;

самостоятельно определить сумму налога;

уплатить ее до 1 августа.

Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговом органе.

Пример расчета

Если стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн:

НДФЛ — 90 тыс. грн;

военный сбор — 90 тыс. грн.

В целом к уплате — 180 тыс. грн.

Ответственность

В случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налогов предусмотрены штрафы и начисление пени.

