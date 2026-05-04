У Києві частково перекриють рух на Великій Кільцевій дорозі до серпня

Обмеження триватимуть до серпня через ремонт конструкцій та торкнуться авто і пішоходів.

Із 4 травня до 9 серпня у Київ частково обмежать рух транспорту шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі. Про це повідомили в КМДА.

За даними комунального підприємства, на об’єкті проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу. У період робіт рух автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами у напрямку міста Буча. Також передбачено обмеження руху пішоходів тротуарною частиною в цьому ж напрямку.

Міська влада закликає водіїв і пішоходів враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

