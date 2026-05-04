В Киеве до августа частично перекроют движение на Большой Кольцевой дороге
С 4 мая по 9 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по путепроводу через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге. Об этом сообщили в КГГА.
По данным коммунального предприятия, на объекте будут проводить ремонт конструктивных элементов путепровода. В период работ движение автомобилей будет ограничено первой и частично второй полосами в направлении города Буча. Также предусмотрено ограничение движения пешеходов по тротуарной части в этом же направлении.
Городские власти призывают водителей и пешеходов учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.
