В Киеве до августа частично перекроют движение на Большой Кольцевой дороге

Ограничения продлятся до августа в связи с ремонтом конструкций и затронут автомобили и пешеходов.

С 4 мая по 9 августа в Киеве частично ограничат движение транспорта по путепроводу через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге. Об этом сообщили в КГГА.

По данным коммунального предприятия, на объекте будут проводить ремонт конструктивных элементов путепровода. В период работ движение автомобилей будет ограничено первой и частично второй полосами в направлении города Буча. Также предусмотрено ограничение движения пешеходов по тротуарной части в этом же направлении.

Городские власти призывают водителей и пешеходов учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

