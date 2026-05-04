  1. В Украине
  2. / Общество

Начислят ли пособие на ребенка, если прошло более 90 дней после обращения

08:48, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Задержка не отменяет выплаты: в ПФУ уточнили, когда начислят пособие и как рассчитывают 90 дней.
Начислят ли пособие на ребенка, если прошло более 90 дней после обращения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые подали заявление на назначение пособия по уходу за ребенком до одного года, получат выплаты с месяца обращения — даже если с момента подачи документов прошло более 90 дней. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о случаях, когда заявление подано, в частности, в январе, а ребенок родился ранее — например, в августе 2025 года. После открытия банковского счета средства будут начислены за период с даты обращения.

В ПФУ уточняют: 90-дневный срок касается не назначения пособия, а использования уже полученных средств.

Согласно Порядку назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751 (в редакции постановления от 31 декабря 2025 года №1805 и с учетом изменений, внесенных постановлением от 5 февраля 2026 года №169), получатель должен использовать средства в течение 90 календарных дней с момента их последнего зачисления на банковский счет.

Таким образом, срок в 90 дней начинает отсчет не с даты подачи заявления, а со дня фактического поступления средств. Соответственно, получатель может распоряжаться выплатами в течение трех месяцев после их зачисления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Пенсионный фонд ПФУ денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

«Бусификация» vs закон: смогут ли 30 шагов Минобороны остановить силовые конфликты при мобилизации

Власть пытается цифровизировать процесс мобилизации, но пока реестры не идеальны, на улицах продолжается силовое противостояние, за которое никто не хочет брать ответственность.

В Раде указывают на риски избирательного подхода в законопроекте о пожизненных пенсиях военнослужащим по инвалидности

Пенсии военнослужащим перепишут, но эксперты указали на слабые места законопроекта.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]