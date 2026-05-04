Начислят ли пособие на ребенка, если прошло более 90 дней после обращения

Задержка не отменяет выплаты: в ПФУ уточнили, когда начислят пособие и как рассчитывают 90 дней.

Граждане, которые подали заявление на назначение пособия по уходу за ребенком до одного года, получат выплаты с месяца обращения — даже если с момента подачи документов прошло более 90 дней. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о случаях, когда заявление подано, в частности, в январе, а ребенок родился ранее — например, в августе 2025 года. После открытия банковского счета средства будут начислены за период с даты обращения.

В ПФУ уточняют: 90-дневный срок касается не назначения пособия, а использования уже полученных средств.

Согласно Порядку назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751 (в редакции постановления от 31 декабря 2025 года №1805 и с учетом изменений, внесенных постановлением от 5 февраля 2026 года №169), получатель должен использовать средства в течение 90 календарных дней с момента их последнего зачисления на банковский счет.

Таким образом, срок в 90 дней начинает отсчет не с даты подачи заявления, а со дня фактического поступления средств. Соответственно, получатель может распоряжаться выплатами в течение трех месяцев после их зачисления.

