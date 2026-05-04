Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

Кабмин принял Постановление от 29 апреля 2026 г. № 559 «О стимулировании развития производства украинских товаров и услуг», которым утвержден Порядок реализации экспериментального проекта «Национальный кэшбэк» относительно стимулирования развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».

Основной вектор программы остается неизменным — стимулирование спроса на украинские товары и услуги в рамках платформы «Сделано в Украине». Однако в новом порядке акценты смещаются в сторону детенезации экономики: получение кэшбэка становится возможным исключительно при условии безналичных расчетов и прозрачности цепочки «производитель-продавец».

Проект финансируется непосредственно из государственного бюджета. Ожидается, что это будет способствовать не только росту промышленности, но и расширению базы налогообложения за счет перехода торговли в «белую» зону.

Наиболее радикальным изменением является внедрение дифференцированной ставки кэшбэка. Если раньше потребители привыкли к фиксированному проценту, то теперь размер компенсации будет зависеть от категории товара:

5% кэшбэка будет начисляться на товары, в категориях которых доля импорта составляет менее 35%. 15% кэшбэка предусмотрено для товаров с высоким уровнем импортозамещения, где доля иностранной продукции в категории превышает 35%.

Это решение направлено на то, чтобы придать дополнительный импульс именно тем отраслям, где украинскому производителю труднее всего конкурировать с импортом. Перечень категорий товаров и соответствующих ставок будет утверждаться Минэкономики и может обновляться не чаще одного раза в месяц.

Отдельным пунктом в постановлении выделено топливо. До 31 мая 2026 года включительно кэшбэк будет начисляться на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ независимо от страны их происхождения. Это временная мера, интегрированная в общую систему компенсаций.

Стать получателем кэшбэка может гражданин Украины, достигший 18 лет. Процесс включает четыре обязательных шага:

Подача заявления через банк (мобильно или в отделении) с разрешением на передачу данных о транзакциях в информационную систему. Открытие специального счета «Национальный кэшбэк». Услуги банка по открытию и обслуживанию этого счета являются бесплатными. Регистрация в Дии. В мобильном приложении необходимо выбрать открытый счет для зачисления средств. Совершение покупок. Важно, чтобы товар был включен в официальный перечень, а продавец был участником проекта.

Кэшбэк начисляется ежемесячно на основе данных от банков и ГНС. Процесс максимально автоматизирован: технический администратор (ГП «ДИЯ») связывает данные о чеках с данными о платежных операциях.

Начисления прекращаются 1 марта 2028 года.

Начисления прекращаются 1 марта 2028 года. Использовать средства со спецсчета можно до 30 апреля 2028 года.

Использовать кэшбэк можно только на безналичную оплату услуг и товаров в определенных категориях (коммунальные услуги, медицинские учреждения, транспорт и т.д.) исключительно на территории Украины. Снять наличные или пополнить спецсчет самостоятельно невозможно.

Участие в проекте для бизнеса является добровольным, но регламентированным.

Производители должны иметь мощности на территории Украины и не быть связанными с государством-агрессором. Товары должны быть промаркированы штрих-кодами EAN-13 (преимущественно с префиксом 482). Продавцы не могут находиться на упрощенной системе налогообложения и обязаны обеспечивать передачу фискальных чеков, в которых четко отображен штрих-код украинского товара.

Новым ключевым игроком в системе становится АО «Агентство индустриального развития «Сделано в Украине». Агент выполняет роль операционного центра: рассматривает жалобы производителей, анализирует отчеты и мониторит работу системы. Расходы агента на эту деятельность покрываются в размере 1,5% от суммы начисленного кэшбэка.

Если будет установлено, что средства использованы не по назначению, банк или продавец обязаны возместить эти суммы Минэкономики в течение пяти дней. В случае выявления недостоверной информации в документах производителя или продавца, их участие в проекте немедленно прекращается.

Эта программа является масштабным цифровым и экономическим экспериментом, целью которого является превращение потребительской лояльности в реальный инструмент восстановления национальной экономики.

Автор: Тарас Лученко

