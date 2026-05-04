Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос определения размера морального вреда в делах против государства-агрессора остается одним из наиболее чувствительных и актуальных в судебной практике. В то же время ключевым остается баланс между реальным возмещением страданий и недопущением превращения компенсации в инструмент необоснованного обогащения.

В постановлении от 29 апреля 2026 года по делу № 755/296/25 Верховный Суд рассмотрел вопрос о критериях определения размера такой компенсации и пределах вмешательства кассационной инстанции в соответствующую оценку.

Обстоятельства дела

Истцы обратились в суд с иском к РФ в лице правительства РФ о возмещении морального вреда, причиненного вооруженной агрессией.

Они обосновывали иск пережитыми событиями: обстрелами, разрушением жилья, вынужденным перемещением, проживанием в зоне боевых действий и глубокими психологическими последствиями, подтвержденными заключениями психолога.

Эти события крайне тяжело повлияли на психологическое состояние истцов, что проявляется в постоянных панических атаках, длительной бессоннице, приступах отчаяния и апатии. Медикаментозное лечение в настоящее время не дает ожидаемого эффекта. Состояние постоянной тревожности и потеря концентрации свидетельствуют о глубокой психотравме и истощении психики.

Считают, что виновной в указанных страданиях является РФ, которая совершила вооруженную агрессию против Украины с целью геноцида украинского народа.

Истцы просили взыскать 40 000 000 грн морального вреда в пользу одной из них и 140 000 000 грн — в пользу другого истца, ссылаясь на тяжесть пережитых страданий и соответствующие психологические исследования.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, определив компенсацию в размере 1 000 000 грн и 1 500 000 грн соответственно. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, указав на обоснованность определенного размера.

В кассационной жалобе представитель истцов настаивал на полном удовлетворении иска, указывая на неправильное применение норм права и ненадлежащую оценку доказательств. Отдельно подчеркивалось, что выводы психолога являются письменными доказательствами, которые подтверждают обоснованность заявленного размера морального вреда, а потому он должен быть взыскан в полном объеме.

Позиция Верховного Суда

Суд сообщил, что общеизвестным обстоятельством, то есть таким, что не требует доказывания (часть третья статьи 82 ГПК Украины), является то, что российская федерация, осуществляющая вооруженную агрессию против Украины, дерзко отвергает признание какой-либо ответственности за свою противоправную деятельность в Украине.

Согласно части первой статьи 49 Закона Украины «О международном частном праве» права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются правом государства, в котором имело место действие или иное обстоятельство, ставшее основанием для требования о возмещении вреда.

Исходя из содержания этой нормы, закрепляющей коллизионный принцип lex loci delicti (закон места совершения гражданского правонарушения (деликта)), вопрос возмещения морального вреда, причиненного истцам в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, должен регулироваться правом Украины.

ВС указал, что размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей потерпевшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости.

В то же время по своей сути обязательство о компенсации морального вреда является достаточно специфическим обязательством, поскольку не на всех этапах своего существования характеризуется определенностью содержания, в частности относительно способа и размера компенсации (когда размер компенсации не определен законом).

Обязательство о компенсации морального вреда возникает при следующих условиях: наличие морального вреда; противоправность поведения лица, причинившего моральный вред; наличие причинной связи между противоправным поведением лица, причинившего моральный вред, и его результатом — моральным вредом; вина лица, причинившего моральный вред.

Суд подчеркнул, что истец должен доказать наличие морального вреда и причинную связь, а ответчик доказывает отсутствие противоправности и вины. Причинение морального вреда — явление всегда негативное. Однако из этого не следует, что любой причиненный моральный вред порождает обязательство по его возмещению.

ВС также сделал акцент на том, что деньги выступают эквивалентом морального вреда. Денежные средства как общий эквивалент всех ценностей в экономическом смысле «трансформируют» вред в общедоступное выражение, а размер возмещения «исчисляет» вред. Размер определенной компенсации должен, хотя бы приблизительно, быть мерой морального вреда и восстановленного состояния потерпевшего.

Сложность при определении компенсации морального вреда заключается в невозможности ее исчисления с помощью какой-либо денежной шкалы или приравнивания к иному имущественному эквиваленту.

Поэтому денежная сумма компенсации морального вреда является лишь вероятной, и при ее определении учитываются характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации, степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, другие обстоятельства, имеющие существенное значение, требования разумности и справедливости.

ВС, учитывая конкретные обстоятельства дела, глубину причиненного истцам морального вреда, характер и объем душевных страданий, которые испытали истцы, требования разумности и справедливости, длительность моральных страданий, пришел к выводу, что суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, сделал правильный вывод о том, что определенный судом размер морального вреда является достаточным для возмещения причиненного морального вреда.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, подтвердив, что определенный судами размер компенсации морального вреда является обоснованным и соответствует принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Сформированная позиция закрепляет общий подход, согласно которому размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом обстоятельств дела и принципов разумности, справедливости и соразмерности и не обязан соответствовать заявленным требованиям истца.

В то же время принятое решение фактически фиксирует обязанность государства-агрессора возместить причиненный вред, что имеет значение в условиях отсутствия добровольного исполнения таких обязательств.

Ознакомиться с другим важным постановлением, где ВС сообщил, что государство не несет ответственности за разрушенное жилье без доказательства нарушения положительных обязательств — можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.