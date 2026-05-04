В Раде указывают на риски избирательного подхода в законопроекте о пожизненных пенсиях военнослужащим по инвалидности

08:00, 4 мая 2026
Пенсии военнослужащим перепишут, но эксперты указали на слабые места законопроекта.
В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15078, которым предлагается изменить правила пенсионного обеспечения военнослужащих, в частности относительно пенсий по инвалидности и перехода между различными видами пенсий.

В частности, законопроект проанализировала Исследовательская служба Верховной Рады, несмотря на поддержку, документ нуждается в доработке из-за возможных сложностей в правоприменении и влияния на бюджет.

Что поддержано

В заключении Исследовательской службы отмечено несколько блоков изменений, которые соответствуют действующим реформам. Среди них — приведение законодательства в соответствие с реформой МСЭК.

Также поддерживается гармонизация понятий в сфере военной службы — в частности использование термина «базовая военная служба» и обновление формулировок относительно «срочной военной службы». Это связано с реформой военной подготовки, которая внедрила новую модель базовой службы для граждан в возрасте 18–25 лет.

Что вызывает замечания

Замечания касаются изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения пенсий по инвалидности без требования страхового стажа. Предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на пенсию по инвалидности независимо от стажа, тех, у кого инвалидность наступила во время участия в событиях Революции Достоинства (21.11.2013–30.04.2014), в частности отдельных категорий работников Нацполиции и органов гражданской защиты.

В Верховной Раде отмечают, что такой подход выглядит выборочным, поскольку охватывает лишь отдельные группы лиц и требует дополнительного обоснования с точки зрения принципа равенства. Также указывается, что условия пенсионного обеспечения для работников полиции и гражданской защиты уже урегулированы специальным законом о пенсиях для лиц, уволенных с военной службы, и приравненных категорий. Это создает риск дублирования или правовой коллизии.

Несмотря на заявления в пояснительной записке об отсутствии дополнительных расходов, Исследовательская служба отмечает, что расширение круга получателей пенсий по инвалидности, вероятно, увеличит нагрузку на Пенсионный фонд. Поэтому изменения требуют отдельного финансово-экономического обоснования.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает внесение изменений в Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Ключевые новации:

  • для военнослужащих пенсия по инвалидности устанавливается на весь период инвалидности, а для лиц пенсионного возраста — пожизненно. Повторная оценка проводится только по заявлению лица;
  • в случае неявки на повторный осмотр выплата пенсии приостанавливается, однако может быть возобновлена с даты приостановления — не более чем за один месяц до прохождения повторного осмотра, а при наличии уважительных причин — до трёх лет;
  • при переходе на новый вид пенсии учитываются суммы, уже выплаченные по предыдущей пенсии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  • для военнослужащих срочной или базовой службы пенсия назначается со дня, следующего после выписки из лечебного учреждения или увольнения со службы; для членов семей — со дня смерти кормильца, но не более чем за 12 месяцев до обращения;
  • лица, получившие инвалидность во время участия в массовых протестах в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, будут иметь право на пенсию по инвалидности независимо от наличия страхового стажа.

