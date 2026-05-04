Как самостоятельно перевести трудовую книжку в электронный формат – инструкция

В Пенсионном фонде объяснили порядок подачи сканированных копий через веб-портал.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило, как граждане могут самостоятельно загрузить скан-копию трудовой книжки через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Электронная трудовая книжка является цифровым аналогом бумажной и позволяет снизить риски ее повреждения, утери или подделки, а также обеспечивает защиту персональных данных.

Сервис доступен на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке. Через него можно подать отсканированные копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих трудовой стаж, для перевода их в электронный формат.

Как подать сканированные копии трудовой книжки

Чтобы загрузить документы, необходимо:

Войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом меню выбрать раздел «Коммуникации с ПФУ», далее — вкладку «Сведения о трудовых отношениях». Заполнить общие данные и дать согласие на обработку персональных данных. Загрузить цветные сканированные копии страниц трудовой книжки в формате PDF или JPEG.

Отсканированные страницы подаются в хронологическом порядке и должны соответствовать следующим требованиям: быть чёткими, цветными, содержать все реквизиты документа (название, серию, номер, дату выдачи, печати, подписи, ФИО владельца и записи о работе). Рекомендуемое разрешение сканирования — 300 dpi. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.

Дополнительные документы для подтверждения стажа

Вместе с трудовой книжкой также прилагаются сканированные копии документов, подтверждающих страховой стаж, в частности:

документы об образовании;

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный билет;

другие документы, подтверждающие периоды работы (при необходимости).

Завершение подачи и проверка результата

После загрузки документов их необходимо подписать КЭП и нажать «Отправить в ПФУ». Статус рассмотрения заявления можно посмотреть в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.

