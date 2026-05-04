Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы подавала мать – разъяснение

Порядок выдачи паспорта зависит от возраста и подтверждения полномочий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выдача загранпаспорта ребенка другому родителю возможна, однако порядок получения зависит от возраста ребенка и определенных условий. В Миграционной службе Днепропетровской области рассказали, что отец может получить загранпаспорт ребенка, даже если документы на его оформление подавала мать. В то же время процедура выдачи документа зависит от возраста ребенка.

Для детей в возрасте до 12 лет паспорт может получить законный представитель или другое лицо, уполномоченное заявителем. Это может быть, в частности, бабушка или дедушка — при условии наличия письменного заявления произвольной формы или нотариально заверенной доверенности.

В возрасте от 12 до 14 лет документ выдается законному представителю или уполномоченному лицу только при обязательном присутствии ребенка после прохождения процедуры верификации.

По достижении 14 лет ребенок имеет право самостоятельно получить загранпаспорт, оформленный на его имя до этого возраста.

В службе также подчеркнули, что в случае оформления паспорта на замену предыдущий документ подлежит сдаче и аннулированию. При получении паспорта заявитель обязан лично проверить правильность внесенных в него персональных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.