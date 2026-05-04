  1. В Украине

Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы подавала мать – разъяснение

07:00, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порядок выдачи паспорта зависит от возраста и подтверждения полномочий.
Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы подавала мать – разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выдача загранпаспорта ребенка другому родителю возможна, однако порядок получения зависит от возраста ребенка и определенных условий. В Миграционной службе Днепропетровской области рассказали, что отец может получить загранпаспорт ребенка, даже если документы на его оформление подавала мать. В то же время процедура выдачи документа зависит от возраста ребенка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для детей в возрасте до 12 лет паспорт может получить законный представитель или другое лицо, уполномоченное заявителем. Это может быть, в частности, бабушка или дедушка — при условии наличия письменного заявления произвольной формы или нотариально заверенной доверенности.

В возрасте от 12 до 14 лет документ выдается законному представителю или уполномоченному лицу только при обязательном присутствии ребенка после прохождения процедуры верификации.

По достижении 14 лет ребенок имеет право самостоятельно получить загранпаспорт, оформленный на его имя до этого возраста.

В службе также подчеркнули, что в случае оформления паспорта на замену предыдущий документ подлежит сдаче и аннулированию. При получении паспорта заявитель обязан лично проверить правильность внесенных в него персональных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети паспорт документы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]