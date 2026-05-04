Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи подавала матір – пояснення

Порядок видачі паспорта залежить від віку та підтвердження повноважень.

Видача закордонного паспорта дитини іншому з батьків можлива, однак порядок отримання залежить від віку дитини та визначених умов. У Міграційній службі Дніпропетровської області розповіли, що батько може отримати закордонний паспорт дитини, навіть якщо документи на його оформлення подавала мати. Водночас процедура видачі документа залежить від віку дитини.

Для дітей віком до 12 років паспорт може отримати законний представник або інша особа, уповноважена заявником. Це може бути, зокрема, бабуся чи дідусь — за умови наявності письмової заяви довільної форми або нотаріально посвідченої довіреності.

У віці від 12 до 14 років документ видається законному представнику або уповноваженій особі лише за обов’язкової присутності дитини після проходження процедури верифікації.

Після досягнення 14 років дитина має право самостійно отримати закордонний паспорт, оформлений на її ім’я до цього віку.

У службі також наголосили, що у разі оформлення паспорта на обмін попередній документ підлягає здачі та анулюванню. Під час отримання паспорта заявник зобов’язаний особисто перевірити правильність внесених до нього персональних даних.

