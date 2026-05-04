Як самостійно перевести трудову книжку в електронний формат – інструкція

У Пенсійному фонді пояснили порядок подання скан-копій через вебпортал.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило, як громадяни можуть самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової та дозволяє зменшити ризики її пошкодження, втрати або підробки, а також забезпечує захист персональних даних.

Сервіс доступний на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням. Через нього можна подати скановані копії трудової книжки та інших документів, що підтверджують трудовий стаж, для переведення їх в електронний формат.

Як подати скан-копії трудової книжки

Щоб завантажити документи, потрібно:

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому меню обрати розділ «Комунікації з ПФУ», далі — вкладку «Відомості про трудові відносини». Заповнити загальні дані та надати згоду на обробку персональних даних. Завантажити кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

Скановані сторінки подаються у хронологічному порядку та повинні відповідати вимогам: бути чіткими, кольоровими, містити всі реквізити документа (назву, серію, номер, дату видачі, печатки, підписи, ПІБ власника та записи про роботу). Рекомендована роздільна здатність сканування — 300 dpi. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ.

Додаткові документи для підтвердження стажу

Разом із трудовою книжкою також додаються скан-копії документів, які підтверджують страховий стаж, зокрема:

документи про освіту;

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий квиток;

інші документи, що підтверджують періоди роботи (за потреби).

Завершення подання та перевірка результату

Після завантаження документів їх потрібно підписати КЕП і натиснути «Відправити до ПФУ». Статус розгляду заяви можна переглянути у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.

