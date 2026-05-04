  1. В Україні

Як самостійно перевести трудову книжку в електронний формат – інструкція

07:36, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонді пояснили порядок подання скан-копій через вебпортал.
Як самостійно перевести трудову книжку в електронний формат – інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило, як громадяни можуть самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової та дозволяє зменшити ризики її пошкодження, втрати або підробки, а також забезпечує захист персональних даних.

Сервіс доступний на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням. Через нього можна подати скановані копії трудової книжки та інших документів, що підтверджують трудовий стаж, для переведення їх в електронний формат.

Як подати скан-копії трудової книжки

Щоб завантажити документи, потрібно:

  1. Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. У лівому меню обрати розділ «Комунікації з ПФУ», далі — вкладку «Відомості про трудові відносини».
  3. Заповнити загальні дані та надати згоду на обробку персональних даних.
  4. Завантажити кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

Скановані сторінки подаються у хронологічному порядку та повинні відповідати вимогам: бути чіткими, кольоровими, містити всі реквізити документа (назву, серію, номер, дату видачі, печатки, підписи, ПІБ власника та записи про роботу). Рекомендована роздільна здатність сканування — 300 dpi. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ.

Додаткові документи для підтвердження стажу

Разом із трудовою книжкою також додаються скан-копії документів, які підтверджують страховий стаж, зокрема:

  • документи про освіту;
  • свідоцтво про народження дитини (для жінок);
  • військовий квиток;
  • інші документи, що підтверджують періоди роботи (за потреби).

Завершення подання та перевірка результату

Після завантаження документів їх потрібно підписати КЕП і натиснути «Відправити до ПФУ». Статус розгляду заяви можна переглянути у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді вказують на ризики вибіркового підходу у законопроєкті про довічні пенсії військовим по інвалідності

Пенсії військовим перепишуть але експерти вказали на слабкі місця законопроєкту.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Заниження премій і нерівний розподіл обов’язків — це мобінг працівника: позиція апеляційного суду

Апеляційний суд підтвердив, що системне заниження премій і нерівний розподіл повноважень можуть свідчити про мобінг.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]