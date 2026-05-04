У Раді вказують на ризики вибіркового підходу у законопроєкті про довічні пенсії військовим по інвалідності

Пенсії військовим перепишуть але експерти вказали на слабкі місця законопроєкту.

У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №15078, яким пропонується змінити правила пенсійного забезпечення військовослужбовців, зокрема щодо пенсій по інвалідності та переходу між різними видами пенсій.

Зокрема, законопроєкт проаналізувала Дослідницька служба Верховної Ради, попри підтримку документ потребує доопрацювання через можливі складнощі в правозастосуванні та у впливі на бюджет.

Що підтримано

У висновку Дослідницької служби відзначено кілька блоків змін, які відповідають чинним реформам. Серед них — приведення законодавства у відповідність до реформи МСЕК.

Також підтримується гармонізація понять у сфері військової служби — зокрема використання терміна «базова військова служба» та оновлення формулювань щодо «строкової військової служби». Це пов’язано з реформою військової підготовки, яка запровадила нову модель базової служби для громадян віком 18–25 років.

Що викликає застереження

Зауваження стосуються змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсій по інвалідності без вимоги страхового стажу. Пропонується включити до переліку осіб, які мають право на пенсію по інвалідності незалежно від стажу, тих, у кого інвалідність настала під час участі у подіях Революції Гідності (21.11.2013–30.04.2014), зокрема окремі категорії працівників Нацполіції та органів цивільного захисту.

У Верховній Раді наголошують, що такий підхід виглядає вибірковим, оскільки охоплює лише окремі групи осіб і потребує додаткового обґрунтування з точки зору принципу рівності. Також зазначається, що умови пенсійного забезпечення для працівників поліції та цивільного захисту вже врегульовані спеціальним законом про пенсії для осіб, звільнених з військової служби та прирівняних категорій. Це створює ризик дублювання або правової колізії.

Попри заяви в пояснювальній записці про відсутність додаткових витрат, Дослідницька служба зазначає, що розширення кола отримувачів пенсій по інвалідності ймовірно збільшить навантаження на Пенсійний фонд. Тому зміни потребують окремого фінансово-економічного обґрунтування.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає внесення змін до Закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Серед ключових новацій:

для військовослужбовців пенсія по інвалідності встановлюється на весь період інвалідності, а для осіб пенсійного віку — довічно. Повторне оцінювання проводиться лише за заявою особи;

у разі неявки на повторний огляд виплата пенсії призупиняється, однак може бути поновлена з дати зупинення — не більш як за один місяць до проходження повторного огляду, а за наявності поважних причин — до трьох років;

при переході на новий вид пенсії враховуються суми, вже виплачені за попередньою пенсією у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

для військовослужбовців строкової або базової служби пенсія призначається з дня, наступного після виписки з лікувального закладу або звільнення зі служби; для членів сімей — з дня смерті годувальника, але не більш як за 12 місяців до звернення;

особи, які отримали інвалідність під час участі у подіях масових протестів у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, матимуть право на пенсію по інвалідності незалежно від наявності страхового стажу.

