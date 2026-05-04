Чи нарахують допомогу на дитину, якщо минуло понад 90 днів після звернення

08:48, 4 травня 2026
Затримка не скасовує виплати: у ПФУ уточнили, коли нарахують допомогу і як обчислюють 90 днів.
Громадяни, які подали заяву на призначення допомоги для догляду за дитиною до одного року, отримають виплати з місяця звернення — навіть якщо з моменту подання документів минуло понад 90 днів. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Йдеться про випадки, коли заяву подано, зокрема, у січні, а дитина народилася раніше — наприклад, у серпні 2025 року. Після відкриття банківського рахунку кошти буде нараховано за період від дати звернення.

У ПФУ уточнюють: 90-денний строк стосується не призначення допомоги, а використання вже отриманих коштів.

Згідно з Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 (у редакції постанови від 31 грудня 2025 року №1805 та зі змінами від 5 лютого 2026 року №169), отримувач має використати кошти протягом 90 календарних днів із моменту їх останнього зарахування на банківський рахунок.

Таким чином, строк у 90 днів починає відлік не від дати подання заяви, а від дня фактичного надходження коштів. Відповідно, отримувач може розпоряджатися виплатами протягом трьох місяців після їх зарахування.

