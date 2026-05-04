В Україні посилили боротьбу з шахраями: як поскаржитися на нав’язливі дзвінки

09:41, 4 травня 2026
Оператори заблокували уже 100 тисяч спам-номерів.
В Україні мобільні оператори вже заблокували близько 100 тисяч спам-номерів з моменту запровадження нових правил у жовтні 2025 року. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Як зазначають у відомстві, користувачі можуть самостійно допомагати у боротьбі з нав’язливими дзвінками, подаючи скарги на підозрілі номери.

Зокрема, повідомити про спам можна безпосередньо своєму мобільному оператору — через мобільний застосунок або за гарячими лініями. Також звернення приймає урядова гаряча лінія за номером 1545. Крім того, скаргу можна подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), через спеціальну форму на сайті.

Три способи поскаржитися на спам:

  • Мобільний оператор — через гарячу лінію або службу підтримки:

 Vodafone — 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

 Kyivstar — 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;

 lifecell — 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

  • Гаряча лінія Уряду — 1545.
  • НКЕК — через форму на сайті.

У Мінцифри пояснюють, що номери не блокуються автоматично після однієї скарги. Система перевіряє їх за низкою критеріїв. Зокрема, підставою для блокування може бути неможливість передзвонити на номер, використання записаних повідомлень замість живого спілкування, коротка тривалість дзвінків або їх масовий характер.

Також враховується, чи використовується номер лише для дзвінків без інтернету чи SMS, чи понад половина викликів здійснюється на різні номери, а також кількість скарг від користувачів.



