Верховний Суд скасував кваліфікацію за держзраду через участь у «виборах» на ТОТ

09:59, 4 травня 2026
ККС дійшов висновку, що дії обвинуваченого — участь у незаконних «виборах» та обрання до псевдооргану влади — не утворюють складу державної зради.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що у діях особи, яка вчинила одне діяння – брала участь у незаконних виборах до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, однак якій не інкриміновано інших діянь, відсутній склад державної зради (ч. 2 ст. 111 КК), оскільки ці дії охоплюються диспозицією ч. 5 ст. 111-1 КК та є колабораційною діяльністю.

Відповідну правову позицію суд висловив у постанові від 10 березня 2026 року у справі № 569/4319/24.

Обставини справи

За матеріалами провадження, у вересні 2023 року обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно взяв участь у незаконних «виборах» в якості «кандидата в депутати ради біловодського муніципального округу луганської народної республіки». За результатами голосування його було обрано до цього незаконного органу влади.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував вироки в частині засудження за державну зраду та закрив провадження у цій частині.

Колегія суддів ККС вказала, що у деяких випадках дії осіб можуть утворювати сукупність злочинів і кваліфікуватися за статтями 111 та 111-1 КК. Проте, у даній справі визнаючи обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК, суди попередніх інстанцій не врахували, що йому інкримінувалась добровільна участь у «виборах» як «кандидата в депутати ради біловодського муніципального округу луганської народної республіки», за результатами яких він був обраний депутатом до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території – «ради муніципального округу муніципального утворення біловодського муніципального округу луганської народної республіки».

Колегія суддів ККС дійшла висновку, що у діях засудженого, який брав участь у незаконних виборах до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК, оскільки ці його дії охоплюються диспозицією ч. 5 ст. 111-1 КК.

