Держоргани відмовляють в особистому прийомі: омбудсман пояснив, чому це незаконно

10:17, 4 травня 2026
Навіть під час війни влада зобов’язана приймати громадян — онлайн або в безпечному форматі.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права відмовляти громадянам в особистому прийомі, посилаючись на воєнний стан. За його словами, до Офісу омбудсмана надходять численні звернення щодо припинення таких прийомів.

Омбудсман наголосив: право громадян на звернення та особистий прийом гарантує Конституція України, зокрема стаття 40. Водночас, відповідно до статті 64 Основного закону, це право не підлягає обмеженню навіть в умовах воєнного стану.

Крім того, Закон України «Про звернення громадян» зобов’язує органи влади забезпечувати особистий прийом. При цьому формат може змінюватися — прийом можливий онлайн, за попереднім записом або в умовах, що відповідають вимогам безпеки.

Окремо омбудсман звернув увагу на проблему фактичної відсутності особистого прийому в низці державних органів. Йдеться, зокрема, про Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство у справах ветеранів України та Державна екологічна інспекція України.

У разі відмови в прийомі або неприйняття звернення громадяни можуть звертатися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

