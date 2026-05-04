Україна створює «банк кадрів», а кандидати з резерву отримають шанс на призначення без конкурсу

В Україні реалізують експериментальний проєкт зі створення кадрового резерву для державних органів, який має забезпечити персоналом установи на деокупованих територіях. Йдеться, зокрема, про районні та обласні військові адміністрації, а також інші органи влади, що відновили роботу після звільнення територій.

Паралельно на рівні державної політики планується відновлення формування кадрового резерву для державної служби. Так, одним із завдань реалізації напряму «Професійна публічна служба та управління персоналом» Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки є запровадження формування кадрового резерву на посади державної служби (із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків) із числа кандидатів, які мають відкладене право на зайняття посади та можуть бути призначеними на рівнозначну або нижчу посаду державної служби у цьому або іншому державному органі.

Крім того, матеріали робочої групи «Державне управління» до Проєкту Плану відновлення України передбачали створення єдиної системи кадрового резерву та запровадження професійного відбору кандидатур до складу кадрового резерву (корпусу) на посади керівників обласних державних адміністрацій та районних державних адміністрацій із наступною спеціальною підготовкою до зайняття відповідних посад.

Так само це питання знайшло своє відображення на рівні законопроєктної діяльності. Зокрема, законопроєкт №13478-1 передбачає запровадження кандидатського та кадрового резервів. До кандидатського резерву включатимуть учасників конкурсів, які потрапили до рейтингу, а до кадрового — тих держслужбовців категорій «Б» і «В», кого можуть повторно визначити переможцями та призначити на рівнозначні або нижчі посади без нового відбору.

Попередня спроба ввести в чинне законодавство інститут кандидатського резерву була здійснена в проєкті Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491 від 18.05.2020). Хоча документ і підтримали, його було повернуто з пропозиціями Президента України до Верховної Ради для повторного розгляду і вето Президента України не подолали.

Що показує практика ЄС

Водночас у Європейському Союзі кадровий резерв не є універсальним інструментом. У Дослідницькій службі Верховної Ради вказують, що у частині країн, зокрема Болгарії, Польщі та Латвії, подібні механізми законодавчо не закріплені. В інших державах — Румунії, Угорщині, Хорватії та Франції — вони існують, але мають різні моделі функціонування.

Так, кадровий резерв державної служби, як правило, формується через внутрішнє та зовнішнє залучення потенційних кандидатів на заняття посад державної служби шляхом проведення конкурсів, проходження іспитів та професійних співбесід, запровадження заходів та засобів переваги або пріоритетів для певного кола осіб при вступі чи переведенні на вищу посаду державної служби. Однак за змістом цього дослідження в національному законодавстві держав-членів Європейського Союзу кадровий резерв державної служби не визначається як обов’язковий цілісний правовий інститут, а в деяких державах ЄС його елементи застосовуються паралельно з умовами та механізмами вступу на посаду, переведенням або за обставин тимчасового відтермінування прийняття на посаду державної служби.

Зведені відомості щодо організаційно-правових форм кадрового (кандидатського) резерву на державній службі в досліджуваних державах-членах ЄС:

Водночас у Дослідницькій службі Верховної Ради зазначили, що запровадження кандидатського та кадрового резервів загалом узгоджується з принципами державного управління, розробленими Програмою SIGMA, які ґрунтуються на чинних актах acquis ЄС, правових інструментах ОЕСР, інших міжнародних стандартах, а також на сучасній практиці держав-членів ЄС та ОЕСР. Зокрема, принцип 9 передбачає, що орган державного управління залучає велику кількість кандидатів, що відповідають критеріям, використовуючи брендинг працедавця та інші інструменти найму.

