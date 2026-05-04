Не абітурієнти, а «мисливці за тестами»: частина людей приходить на НМТ заради фото завдань

11:47, 4 травня 2026
У Центрі оцінювання заявляють: опубліковані в мережі тести не відповідають реальним.
В Україні напередодні основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) фіксують нову тенденцію, яка викликає занепокоєння організаторів і освітян. Йдеться про появу в інтернеті окремих тестових завдань або їхніх інтерпретацій, що породжує дискусії щодо чесності іспиту та можливих «зливів».

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вказує, що в Україні сформувалася ціла група людей, які не є реальними вступниками, але реєструються на НМТ і приходять на тестування виключно для того, щоб сфотографувати завдання.

Вона пояснила, що поява окремих питань у мережі не свідчить про витік тестів. Найчастіше це відтворені з пам’яті завдання, які містять неточності або викривлення. Саме через це вчителі іноді обурюються дивними формулюваннями, хоча згодом з’ясовується, що таких завдань у реальних тестах не було.

Вакуленко наголосила, що під час кожної сесії використовують різні варіанти тестових добірок. Тому відстеження матеріалів, які з’являються в інтернеті, не має сенсу для вступників і не дає їм жодних переваг.

Окремо вона підкреслила, що в тимчасових екзаменаційних центрах діє жорсткий контроль. Учасників, які користуються телефонами чи іншими пристроями, одразу відсторонюють — для них вступна кампанія фактично завершується.

Водночас безоплатний характер НМТ, гарантований державою, ускладнює ситуацію. Як зазначила Вакуленко в інтерв’ю УП, саме це дає змогу стороннім особам реєструватися і використовувати тестування не за призначенням.

Раніше в УЦОЯО закликали абітурієнтів не довіряти сумнівним добіркам тестів у мережі, адже вони не відповідають реальному змісту НМТ і можуть зашкодити підготовці.

Як відомо, основна сесія НМТ-2026 триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова — з 17 до 24 липня.

