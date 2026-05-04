Замовили одяг у продавця з TikTok, а він не підійшов: чи можна повернути свої гроші — судова практика

Покупчиня замовила костюм у TikTok, отримала інший колір і через суд повернула гроші та неустойку.

Покупка одягу через соцмережі може обернутися не лише розчаруванням, а й судовим спором. У цій справі жінка замовила спортивний костюм через TikTok, однак після отримання виявила, що товар суттєво відрізняється від того, що був представлений продавцем. Домовитися про обмін чи повернення коштів не вдалося — продавець просто відмовив.

Ситуацію довелося вирішувати в суді. Суд визнав, що товар не відповідав узгодженим характеристикам, зокрема кольору, а отже споживачка мала право відмовитися від покупки. У підсумку з продавця стягнули не лише вартість костюма, а й неустойку за затримку повернення грошей.

Обставини справи №183/11090/25

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області розглянув справу щодо захисту прав споживача у сфері інтернет-торгівлі.

Позивачка у вересні 2025 року замовила спортивний костюм через сторінку продавця в TikTok. Деталі замовлення, зокрема колір і розмір, узгоджувалися через Viber. Покупчиня перерахувала 1200 грн на банківську картку, надану продавцем.

Після отримання посилки 20 вересня з’ясувалося, що фактичний колір костюма не відповідає зображенню на сторінці продавця. Покупчиня одразу звернулася до продавця з вимогою обміну або повернення коштів, однак отримала відмову. Товар не використовувався, а вимоги про повернення коштів заявлялися як через месенджер, так і письмово.

Відповідач у судове засідання не з’явився, відзиву не подав, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи. За таких обставин суд розглянув справу в порядку заочного провадження на підставі наявних доказів.

Правова оцінка суду

Суд виходив із того, що між сторонами укладено договір роздрібної купівлі-продажу через інтернет, до якого застосовуються положення цивільного законодавства та законодавства про захист прав споживачів.

Встановлено, що отриманий товар не відповідав узгодженим характеристикам, зокрема кольору, а продавець не повідомив про можливість такої невідповідності. За таких умов споживач має право на обмін товару або розірвання договору з поверненням сплаченої суми, якщо товар не використовувався та збережено його товарний вигляд.

Суд дійшов висновку, що продавець безпідставно відмовив у задоволенні вимог споживача та не повернув кошти у встановлені строки.

Щодо неустойки суд зазначив, що у разі прострочення повернення коштів споживачеві підлягає виплаті неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожен день затримки. Водночас розрахована сума неустойки значно перевищує розмір збитків, тому з урахуванням положень цивільного законодавства вона підлягає зменшенню до співмірного розміру.

Підстав для стягнення моральної шкоди суд не встановив.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов.

З відповідача на користь позивачки стягнуто 1200 грн вартості товару та 1200 грн неустойки, разом 2400 грн. У решті вимог, зокрема щодо більшого розміру неустойки та моральної шкоди, відмовлено.

Також із відповідача стягнуто судовий збір у дохід держави в розмірі 1331,20 грн.

