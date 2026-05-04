Заказали одежду у продавца из TikTok, а она не подошла: можно ли вернуть свои деньги — судебная практика

Покупательница заказала костюм в TikTok, получила другой цвет и через суд вернула деньги и неустойку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Покупка одежды через соцсети может обернуться не только разочарованием, но и судебным спором. В этом деле женщина заказала спортивный костюм через TikTok, однако после получения обнаружила, что товар существенно отличается от того, который был представлен продавцом. Договориться об обмене или возврате средств не удалось — продавец просто отказал.

Ситуацию пришлось решать в суде. Суд признал, что товар не соответствовал согласованным характеристикам, в частности цвету, а значит потребитель имела право отказаться от покупки. В итоге с продавца взыскали не только стоимость костюма, но и неустойку за задержку возврата денег.

Обстоятельства дела №183/11090/25

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области рассмотрел дело о защите прав потребителя в сфере интернет-торговли.

Истец в сентябре 2025 года заказала спортивный костюм через страницу продавца в TikTok. Детали заказа, в частности цвет и размер, согласовывались через Viber. Покупатель перечислила 1200 грн на банковскую карту, предоставленную продавцом.

После получения посылки 20 сентября выяснилось, что фактический цвет костюма не соответствует изображению на странице продавца. Покупатель сразу обратилась к продавцу с требованием обмена или возврата средств, однако получила отказ. Товар не использовался, а требования о возврате средств заявлялись как через мессенджер, так и письменно.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не подал, хотя был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела. При таких обстоятельствах суд рассмотрел дело в порядке заочного производства на основании имеющихся доказательств.

Правовая оценка суда

Суд исходил из того, что между сторонами заключен договор розничной купли-продажи через интернет, к которому применяются положения гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Установлено, что полученный товар не соответствовал согласованным характеристикам, в частности цвету, а продавец не сообщил о возможности такого несоответствия. При таких условиях потребитель имеет право на обмен товара или расторжение договора с возвратом уплаченной суммы, если товар не использовался и сохранен его товарный вид.

Суд пришел к выводу, что продавец безосновательно отказал в удовлетворении требований потребителя и не вернул средства в установленные сроки.

Относительно неустойки суд указал, что в случае просрочки возврата средств потребителю подлежит выплата неустойки в размере одного процента стоимости товара за каждый день задержки. В то же время рассчитанная сумма неустойки значительно превышает размер убытков, поэтому с учетом положений гражданского законодательства она подлежит уменьшению до соразмерного размера.

Оснований для взыскания морального вреда суд не установил.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

С ответчика в пользу истца взыскано 1200 грн стоимости товара и 1200 грн неустойки, всего 2400 грн. В остальной части требований, в частности относительно большего размера неустойки и морального вреда, отказано.

Также с ответчика взыскан судебный сбор в доход государства в размере 1331,20 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.