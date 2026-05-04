Финансирование дронов и новое соглашение о безопасности с ЕС: о чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен

Владимир Зеленский принял участие в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Евросоюза.

По словам главы государства, ключевой темой стала реализация европейского пакета помощи, в частности график поступления первого транша, который планируют направить на совместное производство дронов.

Отдельное внимание собеседники уделили инициативе так называемого Drone Deal между Украиной и ЕС. Речь идет о расширении сотрудничества в сфере безопасности. В частности, Президент сообщает о плане шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности

Зеленский отметил, что поручил проработать соответствующие шаги начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову, а также дипломатической команде Офиса Президента.

