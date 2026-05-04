Украина создает «банк кадров», а кандидаты из резерва получат шанс на назначение без конкурса

В Украине реализуют экспериментальный проект по созданию кадрового резерва для государственных органов, который должен обеспечить персоналом учреждения на деоккупированных территориях. Речь идет, в частности, о районных и областных военных администрациях, а также других органах власти, которые возобновили работу после освобождения территорий.

Параллельно на уровне государственной политики планируется восстановление формирования кадрового резерва для государственной службы. Так, одной из задач реализации направления «Профессиональная публичная служба и управление персоналом» Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2022–2025 годы является внедрение формирования кадрового резерва на должности государственной службы (с обеспечением равных прав и возможностей для женщин и мужчин) из числа кандидатов, которые имеют отложенное право на занятие должности и могут быть назначены на равнозначную или более низкую должность государственной службы в этом или другом государственном органе.

Кроме того, материалы рабочей группы «Государственное управление» к Проекту Плана восстановления Украины предусматривали создание единой системы кадрового резерва и внедрение профессионального отбора кандидатур в состав кадрового резерва (корпуса) на должности руководителей областных государственных администраций и районных государственных администраций с последующей специальной подготовкой к занятию соответствующих должностей.

Также этот вопрос нашел отражение на уровне законопроектной деятельности. В частности, законопроект №13478-1 предусматривает внедрение кандидатского и кадрового резервов. В кандидатский резерв будут включать участников конкурсов, которые попали в рейтинг, а в кадровый — тех госслужащих категорий «Б» и «В», которых могут повторно определить победителями и назначить на равнозначные или более низкие должности без нового отбора.

Предыдущая попытка ввести в действующее законодательство институт кандидатского резерва была предпринята в проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно кандидатского резерва (реестр. № 3491 от 18.05.2020). Хотя документ и поддержали, его вернули с предложениями Президента Украины в Верховную Раду для повторного рассмотрения, и вето Президента Украины не было преодолено.

Что показывает практика ЕС

В то же время в Европейском Союзе кадровый резерв не является универсальным инструментом. В Исследовательской службе Верховной Рады отметили, что в ряде стран, в частности Болгарии, Польши и Латвии, подобные механизмы законодательно не закреплены. В других государствах — Румынии, Венгрии, Хорватии и Франции — они существуют, но имеют разные модели функционирования.

Так, кадровый резерв государственной службы, как правило, формируется через внутреннее и внешнее привлечение потенциальных кандидатов на занятие должностей государственной службы путем проведения конкурсов, сдачи экзаменов и профессиональных собеседований, внедрения мер и инструментов преимуществ или приоритетов для определенного круга лиц при поступлении или переводе на более высокую должность государственной службы. Однако по содержанию этого исследования в национальном законодательстве государств-членов Европейского Союза кадровый резерв государственной службы не определяется как обязательный целостный правовой институт, а в некоторых странах ЕС его элементы применяются параллельно с условиями и механизмами поступления на должность, переводом или при обстоятельствах временной отсрочки назначения на должность государственной службы.

Сводные сведения об организационно-правовых формах кадрового (кандидатского) резерва на государственной службе в исследуемых государствах-членах ЕС:

В то же время в Исследовательской службе Верховной Рады отметили, что внедрение кандидатского и кадрового резервов в целом соответствует принципам государственного управления, разработанным Программой SIGMA, которые основаны на действующих актах acquis ЕС, правовых инструментах ОЭСР, других международных стандартах, а также на современной практике государств-членов ЕС и ОЭСР. В частности, принцип 9 предусматривает, что орган государственного управления привлекает большое количество кандидатов, соответствующих критериям, используя бренд работодателя и другие инструменты найма.

