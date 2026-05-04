В Китае суд защитил работника, которого понизили и уволили из-за искусственного интеллекта

10:35, 4 мая 2026
Суд признал, что замена работника ИИ не является законным основанием для увольнения и обязал работодателя соблюдать трудовые права.
В Китае суд принял прецедентное решение: работодатели не могут использовать искусственный интеллект как основание для увольнения работников. Его рассматривают как важный шаг в защите трудовых прав на фоне стремительной автоматизации.

Суд средней инстанции города Ханчжоу встал на сторону работника технологической компании, которого заменили большой языковой моделью, а затем уволили после требования улучшить условия труда.

Обстоятельства дела

Истец, известный только по фамилии Чжоу, в 2022 году занял должность руководителя контроля качества с зарплатой около 25 тысяч юаней в месяц. Его задачей было проверять результаты работы систем искусственного интеллекта и отсевать незаконный или нарушающий приватность контент.

Позже компания внедрила большую языковую модель, которая фактически взяла на себя его функции. Работника перевели на более низкую должность с уменьшенной зарплатой — примерно 15 тысяч юаней.

После отказа согласиться с понижением трудовой договор с ним расторгли.

Решение суда

Суд установил, что работодатель не имел законных оснований для увольнения. В частности, компания не доказала:

  • сокращение штата из-за экономических трудностей;
  • или других обстоятельств, которые делают невозможным продолжение трудовых отношений.

Таким образом, само использование искусственного интеллекта не может быть основанием для прекращения трудового договора.

Как развивалось дело

Компания объясняла свои действия «организационной реструктуризацией» и предложила Чжоу компенсацию — более 311 тысяч юаней. Он отказался и обратился в арбитраж, указываетIndependent.

Арбитражная комиссия признала увольнение незаконным и поддержала требование работника о более высокой компенсации. Это решение подтвердил и суд первой инстанции. После апелляции окончательное решение принял суд в Ханчжоу, который снова встал на сторону работника.

