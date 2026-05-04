Верховный Суд отменил квалификацию за госизмену из-за участия в «выборах» на ВОТ

ККС пришел к выводу, что действия обвиняемого — участие в незаконных «выборах» и избрание в псевдоорган власти — не образуют состава государственной измены.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что в действиях лица, совершившего одно деяние — участие в незаконных выборах в незаконный орган власти, созданный на временно оккупированной территории, однако которому не инкриминированы другие деяния, отсутствует состав государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК), поскольку эти действия охватываются диспозицией ч. 5 ст. 111-1 УК и являются коллаборационной деятельностью.

Соответствующую правовую позицию суд изложил в постановлении от 10 марта 2026 года по делу № 569/4319/24.

Обстоятельства дела

По материалам производства, в сентябре 2023 года обвиняемый, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, добровольно принял участие в незаконных «выборах» в качестве «кандидата в депутаты совета беловодского муниципального округа луганской народной республики». По результатам голосования он был избран в этот незаконный орган власти.

Суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил приговоры в части осуждения за государственную измену и закрыл производство в этой части.

Коллегия судей ККС указала, что в некоторых случаях действия лиц могут образовывать совокупность преступлений и квалифицироваться по статьям 111 и 111-1 УК. Однако в данном деле, признавая обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК, суды предыдущих инстанций не учли, что ему инкриминировалось добровольное участие в «выборах» в качестве «кандидата в депутаты совета беловодского муниципального округа луганской народной республики», по результатам которых он был избран депутатом в незаконный орган власти, созданный на временно оккупированной территории — «совет муниципального округа муниципального образования беловодского муниципального округа луганской народной республики».

Коллегия судей ККС пришла к выводу, что в действиях осужденного, который участвовал в незаконных выборах в незаконный орган власти, созданный на временно оккупированной территории, отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК, поскольку эти его действия охватываются диспозицией ч. 5 ст. 111-1 УК.

